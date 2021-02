Börsenplätze Covestro-Aktie:



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200

Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (24.02.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) von 45 auf 58 Euro.Dank einer eindrucksvollen Erholung im zweiten Halbjahr 2020 habe der Corona-bedingte Einbruch des Q2 ganzjährig bereits zu weiten Teilen wieder wettgemacht werden können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Somit hätten sich die Aussichten dafür, dass das Ergebnis im laufenden Jahr voraussichtlich das Vor-Corona-Niveau von 2019 übertreffe, deutlich verbessert, zumal sich die RFM-Übernahme und weitere Kostensenkungen auch positiv auswirken sollten. Allerdings habe sich der Gegenwind von der Währungsseite zuletzt verstärkt.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hebt sein Kursziel für die Covestro-Aktie kräftig von 45 auf 58 Euro an und bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Covestro-Aktie. (Analyse vom 24.02.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Covestro AG": Keine vorhanden.