Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Covestro-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

56,30 EUR +2,10% (26.04.2021, 16:23)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

56,34 EUR +2,25% (26.04.2021, 16:35)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (26.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Bei Covestro würden die Geschäfte wieder brummen. Die Nachfrage sei hoch, Produktionsengpässe der Konkurrenz würden zusätzlich helfen. Allerdings seien sich Analysten uneins, wie lange der gute Lauf dauern werde. Was bei dem Kunststoffkonzern rund um die Zahlen an diesem Mittwoch (28. April) los sei, was Analysten sagen würden und was die Aktie mache.Mitte April habe Covestro-Chef Markus Steilemann den Aktionären ein verspätetes Ostergeschenk gemacht: Nach einem überraschend guten Start ins Jahr habe er das Gewinnziel für 2021 angehoben. Einige Experten hätten durchaus höhere Prognosen auf dem Schirm gehabt, allerdings erst später damit gerechnet, da es so früh im Jahr naturgemäß noch viele Unwägbarkeiten gebe.Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) solle im laufenden Jahr nun 2,2 bis 2,7 Mrd. Euro erreichen, nachdem zuvor bestenfalls 2,2 Mrd. Euro in Aussicht gestellt worden seien. In Q1 seien davon laut vorläufigen Berechnungen bereits 743 Mio. Euro eingespielt worden. Im zweiten Jahresviertel sollten es 730 bis 870 Mio. Euro werden. Der auch für die Dividende wichtige freie operative Mittelzufluss werde vom Konzern nun bei 1,3 bis 1,8 Mrd. Euro erwartet nach davor angepeilten bis zu 1,4 Mrd. Euro.Bei Covestro laufe es gut - und vermutlich werde sich daran auch in den nächsten Monaten wenig ändern.Anleger können beim moderat bewerteten Blue Chip nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 47,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 26.04.2021)