Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (29.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse Aktie des Kunststoffkonzerns Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Nachdem sich die Covestro-Aktie bereit gestern stark entwickelt habe, gehöre der Chemietitel im heutigen Handel erneut zu den größten DAX-Gewinnern. Dies dürfte auch damit zusammenhängen, dass die jüngsten Aussagen des Konzerns auf dem Investorentag beim Gros der Analysten offenbar gut angekommen seien.So habe etwa die US-Investmentbank Goldman Sachs Covestro erneut auf der "Conviction Buy List" belassen. Das Kursziel sei mit 85 Euro bestätigt worden, was satte 43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege. Nach Ansicht von Analystin Georgina Iwamoto seien die Leverkusener innerhalb der Branche führend im Bereich Nachhaltigkeit. Zudem würden die Statements des Vorstands ihre positive Einschätzung stützen.Auch die Deutsche Bank bleibe für die Covestro-Aktie bullish. Analyst Tim Jones habe nach dem Kapitalmarkttag des Konzerns sein Rating mit "Buy" bekräftigt. Den fairen Wert sehe er nach wie vor bei 76 Euro. Seiner Meinung nach sei das Potenzial der geplanten Zukunfts-Investitionen attraktiv.Anleger können bei der Covestro-Aktie weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne bei 47,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 29.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link