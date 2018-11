Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

49,18 EUR -12,02% (20.11.2018, 15:19)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

48,00 EUR -14,04% (20.11.2018, 15:34)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,1 Mrd. Euro im Jahr 2017 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com und www.kunststoffe-im-auto.de. (20.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Nachdem das Unternehmen für Q3 noch solide Zahlen gemeldet und den Jahresausblick bestätigt habe, rudere es jetzt deutlich zurück und senke die Prognose. Im Zuge der Gewinnwarnung gerate die Aktie kräftig unter Beschuss. Wie sollten Investoren nun reagieren?Für 2018 rechne Covestro mit einem EBITDA unter dem Niveau des Vorjahres von 3,44 Mrd. Euro. Zuvor habe der Vorstand noch einen Zuwachs in Aussicht gestellt. Als Gründe für die Prognosesenkung habe man "eine stärker als erwartete Wettbewerbsintensität", das Niedrigwasser im Rhein sowie Rückstellungen für das Effizienzprogramm "Perspective" genannt. Auch andere Zielgrößen habe Covestro nach unten korrigiert.Das Wertpapier gerate nach der Gewinnwarnung stark unter Druck. Verständlich, denn vor nicht einmal einem Monat sei noch die Jahresprognose bestätigt worden. Damit sei an der Börse viel Vertrauen und jetzt auch vorerst jegliche Hoffnung auf eine nachhaltige Gegenbewegung zerstört worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: