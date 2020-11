Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

47,36 EUR +2,05% (27.11.2020, 16:34)



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

47,36 EUR +2,11% (27.11.2020, 16:19)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (27.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Covestro habe sich in den vergangenen Wochen extrem stark entwickelt. Auch am heutigen Freitag könne das Papier ordentlich zulegen. Am späten Nachmittag gewinne die Aktie von Covestro 1,8 Prozent auf 47,20 Euro und sei damit hinter der Aktie von Infineon der zweitstärkste Wert des Tages im deutschen Leitindex DAX. Covestro profitiere dabei nicht zuletzt von einigen positiven Analysten-Kommentaren.Das Analysehaus Kepler Cheuvreux habe die Einstufung für Covestro nach einem Analystengespräch mit dem Vorstandsmitglied Michael Friede auf "buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Das Gespräch habe die Dynamik des Geschäfts mit Vorprodukten für Lacke, Klebstoffrohstoffe und Spezialanwendungen (CAS) untermauert, hätten die Experten in einer am Freitag veröffentlichten Studie des Instituts geschrieben.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Einstufung für Covestro nach dem Investorengespräch ebenfalls auf "buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Zudem blieben die Aktien auf der "Conviction Buy List", habe Analystin Georgina Iwamoto in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Als die Erkenntnis blicke sie langfristig weiter konstruktiv auf das Geschäft mit Vorprodukten für Lacke, Klebstoffrohstoffe und Spezialanwendungen (CAS)."Der Aktionär" bleibt ebenfalls bei seiner langfristig positiven Einschätzung zur Aktie von Covestro. Anleger bleiben weiter an Bord, ein Stopp bei 36,00 Euro sichert die Position nach unten ab, so Marion Schlegel. (Analyse vom 27.11.2020)Mit Material von dpa-AFX