Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

68,621 EUR +0,11% (23.03.2017, 15:57)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 11,9 Milliarden Euro im Jahr 2016 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Elektro-/Elektronik-Branche sowie die Bau-, Sport- und Freizeitartikelindustrie. Covestro, vormals Bayer MaterialScience, produziert an 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2016 rund 15.600 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com und www.kunststoffe-im-auto.de. (23.03.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Aktienanalyst Tim Jones von der Deutschen Bank:Tim Jones, Aktienanalyst der Deutschen Bank, rät in einer aktuellen Branchenstudie nach Treffen mit US-amerikanischen und europäischen Chemieunternehmen weiterhin zum Kauf der Aktie des Kunststoffherstellers Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV).Aufgrund der niedrigen Kostenbasis, hohen Forschungskapazitäten vor Ort und der gut ausgebauten Infrastruktur würden nach wie vor signifikante Wachstumsmöglichkeiten für die Unternehmen in den USA existieren, sodass sich der Investitionsfokus weiter von den Schwellenländern in die Vereinigten Staaten und dort mit Fokus Golfküste verschiebe, so der Analyst. Covestro gehöre unverändert zu seinen "Top-Picks" in Europa.Tim Jones, Aktienanalyst der Deutschen Bank, hat das "buy"-Votum für die Covestro-Aktie mit einem Kursziel von 79,00 Euro bestätigt. (Analyse vom 23.03.2017)XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:68,60 EUR +0,69% (23.03.2017, 16:12)