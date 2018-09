Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

70,50 EUR -0,76% (06.09.2018, 09:12)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,1 Mrd. Euro im Jahr 2017 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com und www.kunststoffe-im-auto.de. (06.09.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Covestro-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Im Hochsommer sei es bei der Covestro-Aktie zu einem idealtypischen Pullback an die 200-Tage-Linie (akt. bei 82,28 EUR) gekommen. In der darauf folgenden Abwärtsbewegung sei zum wiederholten Mal eine "bearishe" Flagge nach unten aufgelöst worden. Zu diesem kurzfristigen Belastungsfaktor kämen auch noch längerfristige Bremsklötze. So liege aktuell sowohl auf Wochen- als auch auf Monatsbasis ein "bearish engulfing" vor. In dieser Gemengelage würde ein nachhaltig neues Jahrestief - unterhalb der Marke von 71,42 EUR - den vorhandenen Verkaufsdruck nochmals erhöhen. Übergeordnet schwebe ohnehin noch das zu Jahresbeginn vervollständigte Damoklesschwert in Form eines klassischen Doppeltopps über der Aktie. Rein rechnerisch ergebe sich aus der oberen Umkehr ein kalkulatorisches Abschlagspotenzial bis rund 67 EUR - eine Zielmarke, die sich mit verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten der jüngeren Vergangenheit decke. Parallel zum angeschlagenen Chartbild würden auch die quantitativen Indikatoren derzeit die Risiken betonen. Schließlich seien die Trendfolger MACD und Aroon bei täglicher wie auch wöchentlicher Berechnungsweise aktuell "short" positioniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in ihrer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 06.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:70,94 EUR -2,37% (05.09.2018, 11:21)