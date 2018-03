Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

81,04 EUR +1,17% (27.03.2018, 10:07)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

81,36 EUR +0,71% (27.03.2018, 10:20)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,1 Mrd. Euro im Jahr 2017 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com und www.kunststoffe-im-auto.de. (27.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktie: Scharfe Gegenbewegung könnte nun starten - ChartanalyseDie gerade erst zum DAX-Index hinzu gestoßene Aktie von Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) beschreibt bereits seit Anfang 2016 einen intakten Aufwärtstrend und konnte sich von einem Niveau von 25,22 Euro auf ein Verlaufshoch von 95,78 Euro zu Beginn dieses Jahres hocharbeiten, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Unglücklicherweise hätten Marktteilnehmer im Februar ein weiteres Hoch in diesem Bereich etabliert, das anschließend zu einem vorläufigen Doppeltop ausgeartet sei und massive Kursverluste nach sich gezogen habe. Dabei hätten Investoren Abgaben auf rund 80,00 Euro und somit auf die Novembertiefs aus dem letzten Jahr verkraften müssen, doch nach einem Doji auf Tagesbasis und einer Marktbreiten Erholung der Aktienmärkte könnte kurzfristig ein scharfe Gegenbewegung starten und biete hervorragende Chancen auf der Oberseite. Trotz der Erholung insbesondere der japanischen Märkte könnten weitere Tiefs in einigen Wochen nicht ausgeschlossen werden, weshalb diese Strategie auf sehr kurzfristiger Basis und recht spekulativ zu betrachten sei. Über entsprechend hoch gehebelt Long-Instrumente könne aber noch eine ansehnliche Renditen erzielt werden.Obwohl der seit Ende Februar bestehende kurzfristige Abwärtstrend weiter intakt sei, könnten kurzfristige Ziele auf der Oberseite um 85,00 Euro abgeleitet werden. Im Falle eines Ausbruchs darüber stünden weitere fünf Euro Potenzial in der Akte von Covestro bereit.Sollte ein direkter Durchmarsch der Aktie unter die aktuellen Wochentiefs beginnen, so müssten weitere Abgaben auf das Niveau von rund 75,00 Euro zwingend einkalkuliert werden. In diesem Fall dürfte sich das Doppeltop weiter festigen und mittelfristig bärische Händler anlocken, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 27.03.2018)Börsenplätze Covestro-Aktie: