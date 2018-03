Konsensschätzungen der Analysten für 2018 und 2019



Die Umsätze könnten 2018 14,589 Mrd. EUR und 2019 14,749 Mrd. EUR betragen. Das EBITDA werde für 2018 mit 3,430 Mrd. EUR und für 2019 mit 3,124 Mrd. EUR prognostiziert. Das Nettoergebnis könnte 2018 bei 1,970 Mrd. EUR und 2019 bei 1,739 Mrd. EUR liegen. Der Gewinn je Aktie werde für 2018 mit 9,97 EUR und für 2019 mit 9,18 EUR prognostiziert. Die Dividende je Aktie könnte 2018 bei 2,40 EUR und 2019 bei 2,48 EUR liegen.



Für das Jahr 2018 könnte ein Cashflow je Aktie von 13,44 EUR und 2019 von 12,96 EUR testiert werden. Das Nettovermögen je Aktie könnte 2018 30,48 EUR und 2019 35,72 EUR betragen. Die Nettoverschuldung von 540,0 Mio. EUR 2018 könnte sich 2019 in einen Nettogeldbestand von 380,0 Mio. EUR wandeln.



Die nächsten Termine



Die Covestro AG werde am 13. April 2018 ihre Hauptversammlung abhalten. Am 26. April 2018 würden dann die Quartalsergebnisse für das erste Quartal 2018 veröffentlicht und am 26. Juli 2018 folge der Halbjahresbericht 2018.



Langfristige Chartanalyse der Covestro Aktie



Prinzipiell habe sich die Aktie der Covestro AG in den vergangenen Jahren sehr gut entwickeln können und auch der Blick auf die letzten 18 Monate zeige einen guten Verlauf. Aus dem Bereich um die Marke von 55,00 Euro sei es zeitweise bis über 95,00 Euro gegangen, wobei es im Jahr 2017 zwischenzeitlich zu einer kleinen Korrekturphase mit Seitwärtscharakter gekommen sei. Mit Beginn des Handelsjahres 2018 sei jedoch etwas charttechnische Spannung zu spüren. Mit leicht erhöhter Volatilität sei es kürzlich das zweite Mal hinab auf die Unterstützung von rund 82,00 Euro gegangen. Auch der Schlusskurs am vergangenen Freitag habe sehr nahe am aktuellen Bewegungstiefs im Bereich von 82,00 Euro gelegen.



Aus charttechnischer Sicht stelle die Unterstützung von 82,00 Euro eine Kernunterstützung dar und sollte unbedingt im Auge behalten werden. Ein erneutes Unterschreiten könnte gegebenenfalls zu einem Rutsch in das Unterstützungsniveau von rund 75,00 Euro führen, was Käufe etwas uninteressanter werden lasse. Sollte es jedoch erneut über den Widerstand von 85,00 Euro gehen, könnte dies als unterstützendes Zeichen für die Aufwärtsseite gewertet werden und Käufe könnten erneut an Attraktivität gewinnen. Ziele wie 90,00 Euro und folgend auch 95,00 Euro wären durchaus realistisch. (Analyse vom 26.03.2018)



Börsenplätze Covestro-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

81,72 EUR -0,17% (26.03.2018, 09:30)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

82,04 EUR +1,20% (26.03.2018, 09:41)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,1 Mrd. Euro im Jahr 2017 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com und www.kunststoffe-im-auto.de. (26.03.2018/ac/a/d)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von LYNX Broker:Philip Morris von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoff-Spezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Der Unternehmensname Covestro sei ein Kunstname - passend für einen Kunststoffproduzenten - und stehe für Collaboration, Investment und Strong. Mit der Covestro AG befinde sich nach der LANXESS AG bereits die zweite Bayer-Abspaltung der jüngeren Börsengeschichte im DAX. Covestro sei am 1. September 2015 aus einer Umfirmierung aus der BayerMaterialScience entstanden und am 6. Oktober 2015 an die Börse gebracht worden.Die Covestro AG zähle den eigenen Angaben zufolge zu den weltweit größten Polymerunternehmen. Der Konzern produziere Hightech-Polymerwerkstoffe und entwickle innovative Lösungen unter anderem für die Bauindustrie, Automobilindustrie, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie und für die Elektroindustrie. Covestro sei global vertreten und produziere mit rund 16.200 Mitarbeitern an 30 Standorten. Das Unternehmen werde von CEO Klaus Schäfer geleitet und habe seine Konzernzentrale in Leverkusen.KonzernsegmenteDer Covestro-Konzern bestehe aus drei Segmenten Polyurethane, Polycarbonate und Lacke, Klebstoffe und Spezialprodukte. Das Gesamtproduktportfolio der drei Segmente umfasse mehrere tausend unterschiedliche Produkte. Im größten Konzernsegment Polyurethane, das für nahezu die Hälfte des Gesamtumsatzes stehe, sei das Unternehmen weltweit führend. Polyurethan-Werkstoffe seien heute aus vielen Bereichen des modernen Lebens nicht mehr wegzudenken.Die klassischen Beispiele seien Weich- und Hartschäume beziehungsweise thermoplastische Polyurethane. Kundenspezifisch würden sich neben der Porengröße eines Dämmschaums auch dessen Härtegrad bis hin zum weichen Schaumstoff einstellen lassen. Solche Werkstoffe würden zum Beispiel in Matratzen, Polstermöbeln und Autositzen verwendet. Hartschäume würden als Dämmstoffe für Häuser oder Kühlschränke genutzt.Im Segment Polycarbonate würden Hightech-Kunststoffe produziert, die unter anderem ein geeigneter Materialersatz für Glas seien. In der Automobilindustrie würden solche Kunststoffe für Scheinwerfer, Panoramadächer, Heckspoiler und mehr eingesetzt, um das Gewicht der Fahrzeuge zu senken. Polycarbonate würden obendrein bei Laptops, Fernsehgeräten, Tablets und Smartphones benötigt. Polycarbonate seien einfach zu sterilisieren und würden deshalb auch verstärkt in der Medizintechnik Verwendung finden. Im Segment Lacke, Klebstoffe, Spezialprodukte würden Autolacke, Polyurethan-Lacke, Imprägnierungen, Komponenten für Verklebungen, Klebstoffe, Beschichtungen, Spezialfolien und mehr produziert.Details zur AktieDie Aktien der Covestro AG seien Inhaberaktien. Insgesamt liege das Grundkapital der Aktiengesellschaft bei 202.500.000 Euro und sei mit 202.500.000 Inhaberaktien verbrieft. Die Aktien könnten via Xetra und Börse Frankfurt, sowie weiterer Regionalbörsen gehandelt werden. Seit dem 6. Oktober 2015 würden die Wertpapiere im Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Der Emissionspreis habe bei 24,00 Euro gelegen, der Eröffnungskurs bei 26,00 Euro. Seit dem 19. März 2018 befinde sich das Covestro-Wertpapier im DAX.Wer am 6. Oktober 2015 100 Aktien zum Kurs von 26,50 EUR erworben habe, also 2.650 EUR investiert habe, blicke mit dem Stichtag 22. März 2018 auf einen Depotstand von 8.368 EUR. 215 Prozent Performance seit dem ersten Handelstag könnten sich sehen lassen!Der größte Anteilseigner der Covestro AG sei der Bayer Pension Trust mit einem Gesamtanteil von 23,12 Prozent. Der größte institutionelle Anteilseigner aus der Investmentbranche sei die US-Vermögensverwaltungsgesellschaft BlackRock, die 4,74 Prozent der Anteile halte. Der Markt bewerte den Konzern derzeit mit 16,69 Mrd. EUR.Die Aktie habe in den letzten 52 Wochen 95,78 EUR im Hoch und 61,95 EUR im Tief gekostet. Auf Jahressicht habe sie eine Performance von rund 22 Prozent erzielt und sei damit im Vergleich zum DAX, der mit einem Plus von rund 2 Prozent im Vergleichszeitraum abgeschnitten habe, ein ganz deutlicher Outperformer.Aktuelle AnalysenDie Analysten von Baader Bank, Barclays, Citigroup, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, DZ Bank, Independent Research, JPMorgan, Kepler Cheuvreux, NordLB, Société Générale und UBS hätten 2018 Studien zur Aktie gefertigt. Von den insgesamt 13 Analysen liege das tiefste Kursziel bei 81,00 EUR (Citigroup vom 20. März 2018) und das höchste bei 120,00 EUR (Kepler Cheuvreux vom 21. Februar 2018). Das Durchschnittskursziel liege bei 100,31 EUR. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 83,10 EUR aus dem Xetra-Handel gegangen.Fundamentaldaten 2017Bei der Covestro AG werde jeweils zum 31.12. gemäß IFRS in Euro (EUR) bilanziert. Der Umsatz habe bei 14,138 Mrd. EUR, das EBITDA bei 3,435 Mrd. EUR und das operative Ergebnis (EBIT) bei 2,808 Mrd. EUR gelegen. Der Jahresüberschuss sei mit 2,009 Mrd. EUR testiert worden. Das Ergebnis je Aktie habe bei 9,93 EUR gelegen. Der aktuelle Dividendenvorschlag liege bei 2,20 EUR je Anteilsschein. Dies würde eine Ausschüttungssumme von 435,583 Mio. EUR bedeuten. Die Gesellschaft weise für 2017 liquide Mittel in Höhe von 1,232 Mrd. EUR aus. Das gezeichnete Kapital liege bei 203,0 Mio. EUR und die Verbindlichkeiten bei 5,976 Mrd. EUR. Die Bilanzsumme habe somit bei 11,341 Mrd. EUR gelegen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2017 16.176 Mitarbeiter beschäftigt.