Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

89,20 EUR +0,77% (12.01.2018, 09:18)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

89,60 EUR +0,46% (12.01.2018, 09:30)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 11,9 Milliarden Euro im Jahr 2016 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Elektro-/Elektronik-Branche sowie die Bau-, Sport- und Freizeitartikelindustrie. Covestro, vormals Bayer MaterialScience, produziert an 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2016 rund 15.600 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com und www.kunststoffe-im-auto.de. (12.01.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) von 81 Euro auf 94 Euro.Bayer habe seinen Anteil an Covestro weiter gesenkt und in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren 21 Mio. Covestro-Aktien (10,4% der ausstehenden Aktien) zu einem Preis von 86,25 Euro je Aktie bei institutionellen Investoren platziert. Das große Interesse der Investoren (Volumen habe mit 1,8 Mrd. Euro die angestrebten 1,5 Mrd. Euro deutlich übertreffen können) und der geringe Abschlag (2,5% auf den Schlusskurs vom 10.01.) würden die intakte Nachfrage nach Covestro-Aktien zeigen (3 Monate: +23%; relativ ggü. MDAX: +20 Pp).Neben der Chance auf einen baldigen DAX-Aufstieg (Free Float erhöhe sich auf ca. 77%) profitiere der Titel derzeit insbesondere von einer starken Geschäftsentwicklung infolge globaler Kapazitätsengpässe bei MDI. Entsprechend habe Covestro im Dezember 2017 beschlossen, die MDI-Produktion in Tarragona (Spanien) über 2020 hinaus fortsetzen zu wollen. Hierbei sollten rund 200 Mio. Euro investiert und die Produktionskapazität bis 2022 um 50.000 Tonnen auf rund 220.000 Tonnen pro Jahr erhöht werden. Die positiven Preiseffekte dürften zwar sowohl umsatz- als auch margenseitig länger als ursprünglich angenommen Impulse liefern, Weininger erwarte jedoch in den kommenden Quartalen eine Abschwächung der Effekte.Der Analyst habe seine Erwartungen erhöht (u.a. EPS 2017e: 9,11 (alt: 7,82) Euro; DPS 2017e: 2,30 (alt: 2,10) Euro; EPS 2018e: 8,56 (alt: 6,63) Euro; DPS 2018e: 2,40 (alt: 2,15) Euro).Börsenplätze Covestro-Aktie: