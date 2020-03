Hannover (www.aktiencheck.de) - Mit der plötzlichen Ausbreitung des Coronavirus in Italien und weiteren EU-Staaten zerplatzte in der Vorwoche die Hoffnung, das Virus würde ein lokal isoliertes Problem in Fernost bleiben, und machte der Sorge vor einer tiefgreifenden Delle in der europäischen Konjunktur und Ölnachfrage platz, so die Analysten der NORD LB.



Die Ölpreise seien in der Folge auf eine rasante Talfahrt eingeschwenkt, an dessen zwischenzeitlichem Ende die Nordseesorte Brent einen massiven Wochenverlust von 13,6% realisiert habe (Schlusskurs: USD 50,51). Zwar erschienen die aktuellen Preisreaktionen aus fundamentalen Gesichtspunkten überzogen, dennoch würden sich weitere Kursverluste bei den ungewissen Konjunkturwirkungen und der hohen Sensibilität der Marktteilnehmer ggü. kleinsten Veränderungen der Ölnachfrageaussichten nicht ausschließen lassen. Neben möglichen Nachfragestimuli durch Zinssenkungen der Zentralbanken und fiskalischen Paketen diverser Regierungen, würden die Hoffnungen aktuell vor allem auf möglichen Fördermengenkürzungen der OPEC+ ruhen, die in dieser Woche über ihre Förderpolitik berate.



Nachdem das Kartell und seine Allianzstaaten bisher auf außerordentliche Maßnahmen im Umgang mit dem Coronavirus verzichtet habe, dränge der defacto OPEC Führer Saudi-Arabien nun auf eine entschlossene Reaktion. Die ursprünglich avisierte zusätzliche Kürzung um 600 Tsd. bpd könnte sich nach aktuellen Gerüchten sogar auf 1 Mio. Fass pro Tag belaufen. Damit würden dem Markt bei einer Verlängerung der ohnehin bestehenden Förderkürzungen i.H.v. 1,7 Mio. bpd (zuzüglich 400 Tsd. bpd freiwilliger Kürzung Saudi-Arabiens) über 3 Mio. Fass pro Tag entzogen werden, wodurch eine Stabilisierung der Preise zu erwarten wäre. Allerdings spreche sich Russland, der wichtigste OPEC-Verbündete, aktuell noch gegen eine Zusatzkürzung aus. Ob die OPEC+ ihre Pläne im Notfall auch ohne russische Beteiligung durchsetze, womit sie ein fatales Signal für die Stabilität der Allianz setzen würde, oder Russland wie schon häufiger in letzter Minute auf den gemeinsamen Kurs einschwenke, bleibe abzuwarten. Eine zusätzliche Kürzung der Fördermengen gelte aus Sicht der Analysten der NORD LB als wahrscheinlich. Im Basisszenario würden sie im Jahresverlauf weiterhin eine Entspannung der Corona-Krise erwarten, die Ölpreise würden sie in diesem Rahmen mit einer positiven Tendenz sehen. (02.03.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.