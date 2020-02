Für einen schwarzen Schwan habe etwa die Schweizerische Nationalbank (SNB) gesorgt, als sie im Januar 2015 plötzlich die Wechselkursgrenze von 1,20 Franken je Euro aufgehoben habe. Zuvor habe sie drei Jahre lang mit massiven Ankäufen von Euro und anderen Fremdwährungen dafür gesorgt, dass der Franken nicht zu stark aufgewertet habe. Doch der Druck sei angesichts des EZB-Anleihekaufprogramms einfach zu groß geworden. In der Folge sei es weltweit zu erheblichen Turbulenzen an den Devisen- und Aktienmärkten gekommen. Auch das Brexit-Referendum 2016 sei als Schwarzer Schwan in die Börsengeschichte eingegangen - wobei nicht die Abstimmung selbst überraschend gewesen sei, sondern deren Ausgang. Denn beinahe niemand habe auf der Rechnung gehabt, dass sich die Briten mehrheitlich für das Ausscheiden aus der EU aussprechen würden. Am Tag danach sei es rund um den Globus zu einem Ausverkauf an den Börsen gekommen.



Nachdem der Brexit nun - mehr als dreieinhalb Jahre später - tatsächlich umgesetzt worden sei, beherrsche längst ein neuer Schwarzer Schwan die Schlagzeilen: das neuartige Coronavirus. Mit aktuell mehr als 20.000 Infektionen und über 400 Todesfällen würden Erinnerungen an frühere Epidemien bzw. Pandemien wach. An den Aktienmärkten sei es daher in den vergangenen Tagen deutlich nach unten gegangen. Allerdings seien die Sorgen, dass sich der Krankheitserreger in großem Ausmaß auf der ganzen Welt verbreiten könnte, wohl übertrieben. Die Ansteckungsgefahr außerhalb Chinas sei äußerst gering, auch weil die Sicherheitsvorkehrungen stark erhöht worden seien.



Im Falle früherer Epidemien/Pandemien seien die Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum und die Aktienmärkte kurzfristig oftmals signifikant gewesen, hätten sich dann aber weitgehend nivelliert. Bereits drei bzw. sechs Monate nach Ausbruch der jeweiligen Seuche habe der MSCI World Index die zunächst erlittenen Verluste in den meisten Fällen wieder mehr als wettmachen können. Da Experten den Höhepunkt der Coronavirus-Welle in einigen Wochen erwarten würden, dürfte sich auch dieses Mal die Lage rasch wieder beruhigen. Schließlich hätten die Märkte auch einige Zeit nach der SNB-Wechselkursmaßnahme und der Brexit-Abstimmung wieder in ihren langfristigen Aufwärtstrend eingeschwenkt. (06.02.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - "Schwarze Schwäne" sind an der Börse gefürchtet, so die Analysten der Raiffeisen Centrobank.Unter diesem Phänomen verstünden die Marktteilnehmer - in Anlehnung an ein Buch des Börsenhändlers Nassim Nicholas Taleb - katastrophale Ereignisse, die ohne Vorwarnung auftreten würden und die sich nicht durch Wahrscheinlichkeitsrechnungen vorhersagen und damit nicht vermeiden lassen würden.