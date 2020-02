Für Panik sei es also noch zu früh. Doch seien wir ehrlich: Die Märkte hatten eigentlich höhere Unternehmensgewinne, steigende Investitionsausgaben und risikofreudige Anleger erwartet - was nicht gerade dem wahrscheinlichsten Szenario entspricht, so die Experten von ODDO BHF Asset Management. Anleger sollten sich zumindest gegen das Risiko einer längeren Pandemie absichern, die die Wirtschaft für mehr als nur ein paar Monate belaste. Dieses Ziel könnten sie auf drei Wegen erreichen:



- Höhere Duration in Industrieländern

- Volatilitätszukäufe in Form von Verlustabsicherungen

- Stärkere Gewichtung von risikoarmen Aktien und Sektoren, die weniger von den wirtschaftlichen Auswirkungen des Corona-Ausbruchs betroffen seien (Telekommunikation, Konsumgüter und Immobilien)



Trotz größerer Stressphasen seien Optionen noch immer nicht übertrieben teuer - im Gegenteil.



Die Experten von ODDO BHF Asset Management raten in diesem Umfeld zu Vorsicht. Das Jahresende sei noch weit entfernt, und das asymmetrische Risiko-Rendite-Profil mache größere Risikopositionen unattraktiv. Bei langfristigem Anlagehorizont würden die Risikoprämien noch immer für Aktien sprechen, in der aktuellen Stressphase könnte sich daher eine Umschichtung von Anleihen in Aktien lohnen. Doch auch hier sei keine Eile geboten. (Ausgabe Februar 2020) (18.02.2020/ac/a/m)







