"Für die chinesische Wirtschaft ist der Zeitpunkt in etwa so, als käme im Westen das Weihnachtsgeschäft zum Erliegen", sage Ivan Mlinaric, Geschäftsführer der Quant.Capital Management GmbH. "Freunde und Geschäftspartner erzählen von umfangreichen Einschränkungen, nicht nur in den bekannten Ausbreitungsregionen in China." Restaurants würden von umfassenden Stornierungen der Neujahrarrangements berichten, viele Geschäfte würden über mehrere Tage geschlossen bleiben, genau wie Kinos. Bahn-, Flug- und Busreisen würden storniert, die Tickets erstattet.



Die volle Dramatik der Situation erschließe sich aber erst, wenn die Maßnahmen der chinesischen Regierung betrachtet würden. Peking, Hongkong und andere Städte hätten ihre öffentlichen Neujahrsfeiern abgesagt. Mindestens dreizehn Städte stünden unter Quarantäne. "43 Millionen Menschen werden nicht in Quarantäne genommen, wenn die Sorgen nicht sehr ernsthaft seien", sage Mlinaric. "Auch nicht in China."



Schon die offiziellen Angaben zu Infektionen und Todesfällen sprächen eine dramatische Sprache: Die Ausbreitungsgeschwindigkeit sei hoch, genau wie die Todesrate. Das R0, die so genannte Basisreproduktionsrate, liege bereits auf dem Niveau von Ebola, Tendenz steigend. Die Weltgesundheitsorganisation sehe zwar noch keine international relevante Gesundheitskrise, wolle aber in einigen Tagen wieder zusammenkommen und die Lage neu bewerten.



Nun sei das öffentliche Leben in China also in der für den Einzelhandel, für die Reisebranche und die Unterhaltungsindustrie so wichtigen Woche fast völlig zum Erliegen gekommen. "Das BIP-Wachstum ist in China mit 6,1 Prozent bereits so niedrig wie seit fast 30 Jahren nicht mehr", sage Mlinaric. "Egal, was das Virus noch anrichtet, die Spuren in der Wirtschaft werden deutlich zu spüren sein." Das Risiko für eine wirtschaftliche Ansteckung der gesamten Welt sei jedenfalls hoch. (Ausgabe vom 24.01.2020) (27.01.2020/ac/a/m)







