London (www.aktiencheck.de) - Nachdem Befürchtungen um die Ausbreitung des Coronavirus in der vergangenen Woche etwas abebbten, wurden an den Märkten eher risikobehaftete Titel gehandelt und die US-Aktienindices erreichten neue Allzeithochs, so Mark Dowding, Partner und Chief Investment Officer von BlueBay Asset Management.Schließlich habe die FED signalisiert, dass sie die Zinsen erst dann anheben werde, wenn die Inflation für eine gewisse Zeit mehr als 3% erreiche. Damit würden die Experten Anzeichen sehen, dass Vermögenswerte, die nach traditionellen Bewertungsmethoden als überbewertet gelten würden, immer noch weiter steigen würden.Es sei nicht zu bestreiten, dass die US-Wirtschaft seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump im Jahr 2016 eine Wachstumsrate von mehr als 2,5% verzeichnet habe. Gleichzeitig liege die Arbeitslosigkeit auf einem Rekordtief, die Inflation zeige sich stabil und der Aktienmarkt habe um fast 60% zugelegt. Trump habe also alle Argumente auf seiner Seite, dass das Beste noch bevorstehe. (14.02.2020/ac/a/m)