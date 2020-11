Paris (www.aktiencheck.de) - Woran werden sich Investoren erinnern, wenn sie an den November 2020 zurückdenken? An eine US-Präsidentschaftswahl, die bis zum Schluss höchst ungewiss war, oder an die großen Hoffnungen, die ein Covid-19-Impfstoffkandidat geweckt hat, der bei den ersten Tests eine Wirksamkeit von 90% erreichte, fragen sich die Experten von Lyxor Asset Management."In der Vergangenheit haben wir erlebt, dass solche Bewegungen sehr kurzlebig sein können - wie beispielsweise die Mai-Juni-Rotation in diesem Jahr", gebe Florence Barjou zu bedenken. "Es fällt uns derzeit schwer, Gründe für eine dauerhafte Outperformance von Value-Titeln zu finden." Die Schließung untergewichteter Positionen sei in der gegenwärtigen Phase jedoch durchaus sinnvoll, meine Barjou: "Pfizer und Moderna können bis Ende des Jahres eine Fast-Track-Zulassung durch die US-Zulassungsbehörde FDA erreichen, was dazu führt, dass die Unsicherheit in den Märkten abnimmt und sich die mittelfristigen Aussichten aufhellen." Barjou rechne mit gewissen Produktions- und Lagerungsproblemen, aber eine Normalisierung könne zum Anfang 2021 erwartet werden.Die Zentralbanken hätten die Zinsen gedrosselt und seien bereit seien, mehr Staatsanleihen zu kaufen, um die Volkswirtschaften stabil zu halten, erläutere die Lyxor-CIO mit Verweis auf kürzliche Andeutungen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Dies dürfte ein unterstützendes Umfeld für Aktien darstellen, so die Expertin weiter: "Auf kurze Sicht wird der Nachrichtenfluss natürlich weiterhin Gegenwind verursachen. Die Zahl der Covid-19-Infektionen steigt weiter an, wobei die Entwicklung in den Vereinigten Staaten derzeit besonders rasant ist." Kurzfristig würden neue Lockdowns in Europa und möglicherweise sinkende Verbraucherausgaben auf der anderen Seite des Atlantiks einen spürbaren Einfluss auf die Märkte haben. "Dennoch sind wir der Meinung, dass wir über diese kurzfristige Volatilität hinausblicken sollten", so Florence Barjou. "Es ist besser, jetzt zu investieren, als später einer Rally hinterherzulaufen." (13.11.2020/ac/a/m)