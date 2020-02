Ein Sprecher der Deutschen Börse erkläre auf Anfrage: "Für Ausnahmesituationen gibt es grundsätzlich Regelungen. Handelsteilnehmer können dann auch außerhalb der zugelassenen Lokationen am Börsenhandel in Frankfurt teilnehmen. Die Handelsteilnehmer müssen darüber die Börsen-Geschäftsführung informieren." Kurzum: Der Handel laufe weiter wie gehabt.



Börse Berlin: "Für solche Notfälle bestens gewappnet"



Eine Sprecherin der Börse Berlin erläutere: "Besonders wichtig für den sicheren Ablauf des Börsenhandels ist die Handelsüberwachung (Hüst). Sie stellt sicher, das Regelwerke und börsenrechtliche Vorschriften durch die Handelsteilnehmer eingehalten werden. Da alle Hüst-Mitarbeiter über Home-Office-Arbeitsplätze verfügen, kann die Überwachung auch von zu Hause aus durchgeführt werden. Auch alle anderen für den Ablauf des Börsenhandels notwendigen Mitarbeiter verfügen über voll ausgestattete Arbeitsplätze in ihrem Zuhause. Die Handelssysteme laufen ohnehin automatisch weiter." Sie schließe mit den Worten: "Kurz: Die Börse Berlin ist für solche Notfälle bestens gewappnet."



Börse Stuttgart: "Umfassende Pläne für Notfallsituationen"



Oliver Hans, Geschäftsführer der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse, sage mit Blick auf die Börse in Stuttgart: "Als Börse haben wir umfassende Pläne für Notallsituationen und Katastrophenfälle aufgesetzt, um für die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit unseres Handelsplatzes zu sorgen. Zudem stehen wir bei Bedarf im engen Austausch mit den relevanten behördlichen Stellen."



Anleger müssten demnach nicht fürchten, der Coronavirus könnte einen Shutdown der Börsen auslösen und damit den Handel einschränken. Die einzelnen Handelsplätze seien gut gerüstet, um selbst im Falle einer Schließung des lokalen Platzes den Fortbetrieb des Handels zu gewährleisten. (28.02.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - In Italien sind ganze Städte von der Außenwelt abgeriegelt, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einem aktuellen Bericht.In Deutschland stünden Dutzende Menschen unter Quarantäne, dürften ihre Häuser und Wohnungen nicht verlassen. Unternehmen würden Kurzarbeitergeld anfragen. Aber was passiere, wenn der Coronavirus auch die Handelsplätze erreiche - würden die Börsen dann schließen?In Deutschland gehe die Angst vor einer Epidemieartigen Ausbreitung des Coronavirus um. Erste Meldungen über Hamsterkäufe würden die Runde machen. Krankenhäuser würden aufrüsten, Quarantäne-Stationen einrichten. Dutzende Menschen dürften ihre Häuser nicht verlassen, Schulen und Kindertagesstätten würden in einzelnen Regionen geschlossen bleiben. Was aber passiere, wenn der Coronavirus eine Börse erreiche? Werde sie dann geschlossen, der Handel ausgesetzt? "Der Aktionär" habe nachgefragt.