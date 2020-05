Bereits das erste Quartal sei nicht gut gelaufen. Da von Januar bis Ende März allerdings die Auswirkungen der Pandemie noch nicht voll zu spüren gewesen seien, sei ein Rückgang der US-Wirtschaft um 4,8% noch vergleichsweise harmlos. Deutlich dramatischer sei dagegen der Zuwachs der Arbeitslosen gewesen - von 3,5% im Februar sei die Quote auf 14,7% im April gesprungen. Insgesamt seien in den USA derzeit fast 39 Mio. Menschen ohne Job.



Nichtsdestotrotz sehe Powell auch Licht am Ende des Tunnels. Bereits in der zweiten Jahreshälfte könnte sich seiner Meinung nach die Wirtschaft wieder erholen und langsam wachsen. Wichtig sei hierfür allerdings, dass das Virus weitgehend unter Kontrolle sei und die Ausbreitung abnehme. Eine komplette Rückkehr zur Normalität sei laut Powell wahrscheinlich nur mit Impfstoff möglich. Um bis dahin der Wirtschaft unter die Arme zu greifen, habe die US-Notenbank den Leitzins auf 0 bis 0,25% gesenkt und massive Anleihenkäufe in Aussicht gestellt. Zudem habe der US-Kongress mehrere Hilfspakete von in der Spitze bis zu 2 Bio. US-Dollar verabschiedet.



Ein ähnliches Bild, auch wenn auf den ersten Blick nicht ganz so dramatisch, liege in Deutschland vor. In der größten Volkswirtschaft Europas sei die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,2% geschrumpft. Auch hierzulande soll das laufende Quartal noch schlechter ausfallen, so Marcus Landau, Senior Manager Public Distribution bei der DZ BANK. Insgesamt rechne die Bundesregierung für das Gesamtjahr mit einem Rückgang des BIP um 6,3%. Dies wäre die schwerste Rezession der Nachkriegsgeschichte. Zum Vergleich: Während der globalen Finanzkrise im Jahr 2009 sei das deutsche BIP um 5,7% gefallen. Härter von der Corona-Krise betroffen seien Länder wie z.B. Frankreich und Italien. Im ersten Quartal sei die Wirtschaftsleistung der zweit- bzw. drittgrößten Volkswirtschaft der Euro-Zone um 5,8% bzw. 4,7% gesunken.



Auch in Europa würden Experten in der zweiten Jahreshälfte mit einer Erholung der Wirtschaft rechnen. Um diese Entwicklung zu beschleunigen und die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzufedern, habe die Europäische Zentralbank ein bis zum Ende des Jahres laufendes Anleihenkaufprogramm in Höhe von 750 Mrd. Euro beschlossen. Neben den fiskalpolitischen Hilfsmaßnahmen der einzelnen Länder hätten Frankreich und Deutschland letzte Woche ein 500-Milliarden-Euro-Programm zur wirtschaftlichen Erholung der EU nach der Corona-Krise vorgeschlagen. Allerdings müssten solch ein Programm alle 27 EU-Staaten billigen. Aktuell sei dies fraglich, da sich von mehreren Seiten Widerstand rege. (Ausgabe vom 22.05.2020) (25.05.2020/ac/a/m)







