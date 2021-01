Die US-Börsen hätten u.a. vom ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie profitiert, der im Dezember auf den höchsten Stand seit August 2018 gestiegen sei. Anleger hätten sich dennoch bedeckt gehalten, da sie den Ausgang der Stichwahl in Georgia abwarten wollten.



Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) +0,55%, S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) +0,71%, NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) +0,95%.



Der Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe mit 27.056 Punkten erneut leichter tendiert.



Die Corona-Pandemie habe das Neugeschäft der Leasing-Sparte von GRENKE (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) 2020 um 29% auf 2,03 Mrd. EUR einbrechen lassen. In Q4 habe sich dabei der erneute Lockdown stark negativ bemerkbar gemacht. Das Volumen der neu abgeschlossenen Leasingverträge sei in diesem Zeitraum um rund 44% auf 427 Mio. EUR gefallen, habe das Unternehmen mitgeteilt. Dennoch sei der Deckungsbeitrag auf 19,5% gestiegen (Q4 2019: 17,8%). "Die beginnenden COVID-19-Impfungen geben uns die Zuversicht auf ein baldiges Ende der Restriktionen", habe Firmenchefin Leminsky gesagt.



Die Aktionäre der TUI hätten auf einer außerordentlichen Hauptversammlung mehrheitlich eine Kapitalerhöhung um mehr als 500 Mio. EUR gebilligt. Auch dem Umtauschrecht stiller Einlagen, die der staatliche Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) leisten werde, sei zugestimmt worden. (06.01.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Indices am deutschen Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag mit uneinheitlichen Notierungen, so die Analysten der NORD LB.Die Anleger hätten sich angesichts der Lockdown-Verlängerung und der teilweisen Verschärfung der Maßnahmen verunsichert gezeigt.DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) -0,55%, MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) +0,35%, TecDAX (ISIN: DE0007203275, WKN: 720327) +0,26%.