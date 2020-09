Möglich sei auch, dass das Wahlergebnis angefochten werde - Donald Trump habe bereits entsprechende Andeutungen gemacht. Dies könnte die Volatilität zusätzlich erhöhen und die Nachfrage nach "sicheren Häfen" wie Gold zusätzlich anfachen.



Die UBS-Analysten würden eine "Blue Wave", bei der Demokrat Joe Biden nicht nur die Wahl gewinne, sondern auch eine Mehrheit im Parlament hinter sich habe, mit 50 Prozent derzeit für das wahrscheinlichste Szenario halten. Auf Rang 2 mit einer Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent folge eine Fortsetzung des Status Quo mit Trump als Präsident und einem geteilten Kongress.



Neben der US-Wahl könnten jedoch auch neue Corona-Sorgen, die gigantischen Hilfspakete der Regierungen und die aufflammenden Spannungen zwischen den USA und China die Risikobereitschaft der Anleger schmälern und Gold als "sicherem Hafen" Rückenwind verleihen, so Haefele. Die Äußerungen der US-Notenbank FED zu anhaltend niedrigen Zinsen werte der Experte ebenfalls positiv für den Goldpreis.



Auch DER AKTIONÄR sehe in den kommenden Wochen eine höhere Unsicherheit mit Blick auf die nahende US-Präsidentschaftswahl. Dies sollte den Goldpreis beflügeln. Für Anleger bietet die Konsolidierung daher eine Chance, ihre Positionen auszubauen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (29.09.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) hat in der letzten Woche spürbar Federn gelassen, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Für die Analysten der Schweizer UBS sei das allerdings kein Grund, das Edelmetall über Bord zu werfen - im Gegenteil: Gerade jetzt sei ein guter Zeitpunkt zum Kauf. Denn die Unsicherheit dürfte in den kommenden Wochen zunehmen.