Kurzprofil Coreo AG:



Die Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: NNS) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios mittels umsichtiger Entwicklung und Verkauf von nicht strategischen Objekten. (07.12.2020/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Coreo-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: NNS) weiterhin zu kaufen.Seitdem die Coreo AG den Fokus auf den Aufbau eines Wohnimmobilien- und Gewerbeportfolios gelegt habe, seien in den vergangenen Geschäftsjahren mehrere Objekte sowie Immobilienportfolios erworben worden. Seit Ende 2017 habe die Gesellschaft den bilanziellen Wertansatz des Objektbestandes per 30.06.2020 um 41,07 Mio. Euro deutlich erhöht. Hauptsächlich durch den Zugang eines Wohnimmobilienportfolios in NRW habe die Coreo AG in den ersten sechs Monaten 2020 einen Anstieg um 12,84 Mio. Euro erreicht, womit eine Fortsetzung der hohen Investitionsdynamik sichtbar geworden sei. Insgesamt plane die Management innerhalb von vier bis fünf Jahren den Immobilienbestand auf über 400 Mio. Euro zu steigern.Zur Finanzierung der künftigen Projekt- und Objekterwerbe sowie zur Rückführung der vergleichsweise hoch verzinsten Optionsanleihe (Kupon: 10%) habe Coreo AG ursprünglich die Emission einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen in Höhe von 30 Mio. Euro geplant. Da bis zum Ende der Zeichnungsfrist ein Volumen von 10 Mio. Euro platziert worden sei, hätte die Gesellschaft die Investitionsplanung nicht voll umsetzen können und habe daher die öffentliche Anleiheemission abgesagt. Als Ersatz dafür solle eine Privatplatzierung in Höhe des ursprünglichen Anleihevolumens von 30 Mio. Euro durchgeführt werden.Nach Rückzahlung der Optionsanleihe mit einem ausstehenden Volumen von 15 Mio. Euro könnte die Gesellschaft rund 15 Mio. Euro für die Umsetzung von konkret geplanten Immobilienakquisitionen nutzen. Bei einem unterstellten LTV (Loan-to-Value) von 66% könnten dabei Objekte mit einem Gesamtvolumen von bis zu 50 Mio. Euro erworben werden. Gemäß Gesellschaftsangaben lägen derzeit für Immobilien im Wert von über 40 Mio. Euro Exklusivitätsvereinbarungen vor.In ihren Umsatz- und Ergebnisprognosen 2020 hätten die Analysten, neben dem bestehenden Portfolio, Neuinvestitionen in Höhe von insgesamt rund 25 Mio. Euro unterstellt. Diese dürften aber erst im kommenden Geschäftsjahr eine relevante Umsatz- und Ergebnisauswirkung aufweisen. Auch bei der kürzlich erworbenen voll vermieteten Logistikimmobilie in Haßloch mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 3,4 Mio. Euro werde der Nutzen- und Lastenwechsel erst zum Jahreswechsel stattfinden. Das Objekt mit einer Mietfläche von rund 10.000 qm sei bis Mitte 2024 an einem Sportartikelhersteller vermietet.Für 2021 würden die Analysten bei Mieterlösen in Höhe von 7,00 Mio. Euro mit einem EBIT in Höhe von 3,10 Mio. Euro rechnen. Für die Folgejahre würden sie weiterhin mit Investitionen in Höhe von jeweils 40 Mio. Euro planen und dabei mit einer sukzessiven Umsatz- und Ergebnissteigerung rechnen. In 2022 könnte die Gesellschaft nach ihren Prognosen bei Mieterlösen in Höhe von 10,24 Mio. Euro ein EBIT in Höhe von 14,85 Mio. Euro erreichen. Hier seien auch Bewertungserträge im Zuge der Instandhaltung und Nachvermietung der erworbenen Objekte enthalten.Das auf dieser Grundlage von den Analysten berechnete Kursziel liege bei 2,35 Euro. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau von 1,43 Euro liegt ein hohes Kurspotenzial vor und Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben weiterhin das Rating "kaufen". Unterstützt werde das Rating vom publizierten NAV, welcher sich per 31.12.19 auf 1,88 Euro je Aktie belaufen sei. (Analyse vom 04.12.2020)