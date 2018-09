XETRA-Aktienkurs Coreo-Aktie:

2,15 EUR +0,94% (19.09.2018, 09:15)



Tradegate-Aktienkurs Coreo-Aktie:

2,14 EUR +0,94% (19.09.2018, 11:39)



ISIN Coreo-Aktie:

DE000A0B9VV6



WKN Coreo-Aktie:

A0B9VV



Ticker-Symbol Coreo-Aktie:

NNS



Kurzprofil Coreo AG:



Die Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: NNS) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios mittels umsichtiger Entwicklung und Verkauf von nicht strategischen Objekten. (19.09.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Coreo-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: NNS) zu kaufen.Die Coreo AG agiere als opportunistischer Immobilieninvestor mit Fokus Deutschland. CEO Marin Marinov habe in den letzten zwölf Monaten kräftig eingekauft und sich vor allem mit der letzten Transaktion, dem Kauf eines ganzen Portfolios von Immobilien in Bestlagen von der Commerzbank, einige Perlen zu einem günstigen Preis unter den Nagel gerissen. In dem sogenannten "Hydra-Portfolio" würden stille Reserven von bis zu 20 Mio. Euro schlummern, höre man. Das solle jetzt ein alter Bekannter heben: Felix Krekel sei seit September neuer Chef für Finanzen und Investor Relations. Krekel sei zu Neuen-Markt-Zeiten bei HSBC gewesen und dann ins Firmenlager gewechselt. Zuletzt sei er CEO der Design Bau AG gewesen. Gerade was das Thema Immobilien angehe, sei er bestens vernetzt und sollte seinen Job ordentlich machen. Das bedeute guten Rückenwind für den Coreo-Kurs.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" meinen: Stücke kaufen! (Analyse vom 19.09.2018)Börsenplätze Coreo-Aktie: