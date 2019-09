Börsenplätze Coreo-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Coreo-Aktie:

1,52 EUR +2,01% (12.08.2019, 08:05)



XETRA-Aktienkurs Coreo-Aktie:

1,54 EUR (09.08.2019)



ISIN Coreo-Aktie:

DE000A0B9VV6



WKN Coreo-Aktie:

A0B9VV



Ticker-Symbol Coreo-Aktie:

NNS



Kurzprofil Coreo AG:



Die Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: NNS) mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios mittels umsichtiger Entwicklung und Verkauf von nicht strategischen Objekten. (19.09.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Coreo-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6, WKN: A0B9VV, Ticker-Symbol: NNS).Vor zwei Tagen, am 17. September, habe das Unternehmen den Bericht zum Halbjahr 2019 veröffentlicht und die Zahlen der ersten sechs Monate hätten ihren Erwartungen entsprochen. Die Nettomieteinnahmen hätten gegenüber der Vorjahresperiode von rund 0,5 Mio. Euro auf nahezu 1,1 Mio. Euro um mehr als 120% gesteigert werden können. Das Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien habe bei 445 Tsd. Euro gelegen. Hierin schlage sich allen voran der Verkauf des Objektes in Flensburg aus dem Hydra-Portfolio nieder. Erste kleine Verkaufserlöse aus den Wohnungsverkäufen in Göttingen seien bereits ebenfalls enthalten, der im Juli erfolgte Teilverkauf und die Veräußerung des Objekts in Werdohl aus dem Hydra-Portfolio würden jedoch erst im zweiten Halbjahr zum Ergebnis beitragen. Der Materialaufwand habe sich erwartungsgemäß gegenüber der Vorjahresperiode deutlich erhöht und habe bei rund 1,2 Mio. Euro gelegen. Hierin seien neben ansteigender Betriebskosten vor allem auch Investitionen in die Bestandsobjekte in Göttingen, Bad Köstritz, Frankfurt und Kiel enthalten.Das operative Ergebnis auf EBIT-Basis habe zum Halbjahr bei rund -307 Tsd. Euro (1H 2018: -201 Tsd. Euro) gelegen. Der Finanzaufwand sei leicht gestiegen und liege bei rund -1 Mio. Euro. Das Vorsteuerergebnis betrage -1,3 Mio. Euro und das Nettoergebnis des ersten Halbjahres weise einen Verlust von -1,65 Mio. Euro aus. Hier gelte es jedoch klar zu beachten, dass das zweite Halbjahr einen deutlich höheren Ergebnisbeitrag leisten werde und die Analysten von SRC Research für das Gesamtjahr weiterhin von einem Nettogewinn von über 4 Mio. Euro ausgehen würden. Neben den Verkaufsgewinnen, welche im zweiten Halbjahr noch ergebniswirksam würden, werde zum Jahresende auch eine Neubewertung des Bestands erfolgen, aus welcher durch die zahlreiche Maßnahmen des Unternehmens im derzeitigen Portfolio nach Meinung der Analysten von SRC Research ein gutes Bewertungsergebnis resultieren sollte.Für das restliche laufende Geschäftsjahr würden die Analysten von SRC Research weiterhin von Zukäufen zum Bestandsportfolio ausgehen. Ebenfalls würden sie die geplante Teilveräußerung des Mannheimer Grundstücks im laufenden Jahr für sehr realistisch halten. Bezüglich der beiden verbleibenden Objekte im Hydra-Sell-Portfolio, sprich Bielefeld und Viersen, würden sie den Verkauf von mindestens einem der beiden Objekte noch im Jahresverlauf erwarten, jedoch einen Verkauf beider Objekte auch nicht für ausgeschlossen halten.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, bestätigen deshalb in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Coreo-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 3 Euro. (Analyse vom 19.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link