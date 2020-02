Weiter könnten Unternehmen aus Angst vor Ansteckung Dienstleistungen einschränken bzw. Produktionsstätten schließen. Und in der Tat: Einige Fluglinien wie British Airways (ISIN GB0001290575/ WKN 872391), Air Canada (ISIN CA0089118776/ WKN A12EGF) und Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) hätten ihre Flüge nach China bis auf weiteres storniert. Apple gehe davon aus, dass es bei den Lieferketten zu Problemen kommen werde. Ausländische Dienstleister wie McDonald's (ISIN US5801351017/ WKN 856958), H&M (ISIN SE0000106270/ WKN 872318) und Starbucks (ISIN US8552441094/ WKN 884437) hätten zahlreiche Läden in China geschlossen und die Autohersteller Toyota (ISIN JP3633400001/ WKN 853510) und Hyundai (ISIN KR7011760006/ WKN 917199), die in der besonders stark betroffenen Region Wuhan tätig seien, hätten dort ihre Arbeiter nach Hause geschickt.



Auch wenn sich die Aktienmärkte mittlerweile wieder stabilisiert hätten, sollte man nicht den Fehler begehen, sich unreflektiert an der SARS-Krise von 2003 zu orientieren. Damals seien die Aktienmärkte kurzzeitig in die Knie gegangen, um dann gemäß dem Motto "kaufen, wenn die Kanonen donnern" just ab dem Tag, an dem die Weltgesundheitsorganisation den globalen Gesundheitsnotstand auszurufen, zu einer erstaunlichen Rally anzusetzen. Vom 12. März 2003 bis Ende 2003 habe der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) um sagenhafte 76% zugelegt. Die Geschäftsklimandices seien kurzzeitig zurückgegangen und letztlich sei das Wirtschaftswachstum nur leicht gedämpft worden. Also jetzt in Aktien einsteigen?



Natürlich könne man eine derartige Spekulation eingehen. Man sollte sich nur bewusst sein, dass es heute einen signifikanten Unterschied zu der Situation von vor 17 Jahren gegeben habe: Chinas wirtschaftliche Bedeutung sei ungleich höher. Im SARS-Jahr habe China eine Wirtschaftsleistung erbracht, die nicht einmal 5% des weltweiten BIPs entsprochen habe. Demgegenüber entstehe heute fast ein Fünftel der globalen Wertschöpfung in China. Diese gesteigerte Wirtschaftskraft schlage sich in der höheren Abhängigkeit von China als Absatzmarkt nieder. Deutschland etwa habe 2003 Güter und Dienstleistungen nach China exportiert, deren Wert rund 1% der deutschen Wirtschaftsleistung entsprochen habe. Die Bedeutung habe sich in der Zwischenzeit mehr als verdoppelt, der Wert liege über 2% des BIP. Andere Länder wie Südkorea würden mit Exporten, die 11% des koreanischen BIP entsprächen, eine wesentlich höhere Abhängigkeit aufweisen.



Ein Rechenbeispiel verdeutliche die möglichen Auswirkungen. Sollte Chinas Wachstum von 6% auf 4% fallen - China-Analysten würden das für möglich halten - würde die Weltwirtschaft in einer ganz simplen Mechanik um 0,4 Prozentpunkte weniger expandieren. Das Wirtschaftswachstum läge dann nicht bei 3,3% (wie bislang von uns prognostiziert), sondern bei 2,9%, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Unberücksichtigt seien in dieser Rechnung noch die Effekte der Verunsicherung, die zu fallenden Aktienkursen, höheren Risikoprämien und ganz allgemein zu schwierigeren Finanzierungsbedingungen für Unternehmen und private Haushalte führen würde. Insbesondere die Investitionstätigkeit würde leiden.



Angst sei kein guter Ratgeber, Vorsicht hingegen häufig angebracht. Man sollte sich daher defensiv positionieren statt blind auf alte Virus-Krisen-Muster zu vertrauen. (Ausgabe vom 30.01.2020) (31.01.2020/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der Coronavirus ist nicht nur in Deutschland, sondern auch an den Finanzmärkten angekommen, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Ende Januar habe er zumindest kurzzeitig die Finanzmärkte durcheinandergeschüttelt. Sei das eine irrationale Angst vor einem Virus gewesen, dessen Gefährlichkeit vielfach geringer eingestuft werde als die einer ordinären Grippe? Oder sei das die berechtigte Sorge um die Stabilität der Weltwirtschaft gewesen?Die Antwort darauf laute zunächst: Man wisse es nicht. Grundsätzlich könne es sein, dass sich der Coronavirus als verhältnismäßig harmlos herausstelle, aber eine allgemeine Verunsicherung in Kombination mit massiven Eingriffen in die Bewegungsfreiheit von Menschen insbesondere in China durchaus auf die Weltwirtschaft durchschlage.