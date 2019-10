In London seien die Papiere des Lieferdienst-Vermittlers Just Eat (ISIN: GB00BKX5CN86, WKN: A1100K, Ticker-Symbol: J00, London Ticker-Symbol: JE) um 24,2% in die Höhe geschossen nachdem der Internet- und Unterhaltungskonzern Prosus (ISIN: NL0013654783, WKN: A2PRDK, Ticker-Symbol: 1TY, Amsterdam Ticker-Symbol: PRX) (+0,5%) eine überraschende Übernahmeofferte vorgelegt habe.



Noch besser sei es für die Anteile von Biogen (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) mit einem Kurssprung um 26,1% gelaufen. Für Euphorie habe die Entscheidung des Pharmakonzerns und seines japanischen Forschungspartners Eisai gesorgt, den Zulassungsprozess für das Alzheimer-Medikament Aducanumab nun doch fortzusetzen. Zudem habe Biogen überraschend gute Quartalsresultate vorgelegt.



Für die Anteilsinhaber des Spielzeugherstellers Hasbro (ISIN: US4180561072, WKN: 859888, Ticker-Symbol: HAS, NASDAQ Ticker-Symbol: HAS) seien die Quartalszahlen hingegen eine herbe Enttäuschung gewesen - der Aktienkurs sei daraufhin um knapp 17% eingebrochen.



Wenig Begeisterung hätten auch die Geschäftszahlen von McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ausgelöst. Die Fast-Food-Kette habe zwar den Quartalsumsatz gesteigert, aber nicht so stark wie von Analysten erwartet. Zudem habe auch die Gewinnentwicklung enttäuscht. Die Aktien hätten als zweitschwächster Wert im Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) 5% verloren. (23.10.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Mit einem Kursplus von 4,1% waren die Anteilsscheine von Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) am Dienstag Spitzenreiter im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auslöser für den Kurssprung sei ein Vorstandsbeschluss gewesen demzufolge der Konzern seine Antriebssparte Vitesco komplett ausgliedern und anschließend an die Börse bringen wolle.