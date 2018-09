Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (07.09.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Matthias J. Kapfer vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Continental stehe seit Monaten unter Druck. Zwei Gewinnwarnungen hätten einen Kursverfall von rund 30 Prozent seit Anfang des Jahres befeuert. Die Analysten sähen dennoch in der prekären Lage eine Chance.Insgesamt würden 16 Analysten den DAX-Titel zum Kauf empfehlen, genauso viele würden den Anlegern ebenso zum Halten raten. Nur zwei der Experten würden bei dem Papier nur rot sehen und den Verkauf empfehlen. Das durchschnittliche 12-Monats-Ziel der Analysten liege mit 197,20 Euro rund 32 Prozent über dem aktuellen Kurs.Trotz positiver Analystenstimmen bleibe abzuwarten, wie der Automobilzulieferer die weiter anstehenden Herausforderungen meistern werde. Auf gegenwärtigen Kursniveau habe die Continental-Aktie zuletzt im Jahr 2014 notiert. Eine technische Unterstützung liege auf dem damaligen Jahrestief bei 136,85 Euro. Da sei also noch etwas Luft nach unten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Continental-Aktie: