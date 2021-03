Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (10.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Nach einem Fehlausbruch zum Wochenstart sei die Continental-Aktie am Mittwoch weiter zurückgefallen. Sie sei zeitweise auf ein neues Mehrwochentief bei rund 113,90 Euro gesunken. Zu Wochenbeginn habe der Titel mit fast 131 Euro noch einen Höchststand seit Herbst 2019 markiert. Aktuell notiere das Papier 3,3 Prozent im Minus bei 114,65 Euro. Damit sei Continental derzeit die schwächste Aktie des Tages im DAX. Ein Grund für die weitere Korrektur sei eine negative Analystenstudie gewesen.Analyst Michael Foundoukidis von Oddo BHF habe den am Dienstag präsentierten Konzernbericht auf allen Ebenen enttäuschend genannt. Er habe sein Rating von "neutral" auf "underperform" gesenkt, das Kursziel habe er von 115 auf 110 Euro reduziert.Der jüngste charttechnische Sprung nach oben habe sich als Fehlausbruch erwiesen. Zuletzt habe die Continental-Aktie eine kräftige Korrekturbewegung gestartet. Wichtig sei nun aus charttechnischer Sicht, dass die Unterstützung im Bereich von 110 Euro nicht unterschritten werde. Ansonsten droht ein Test der wichtigen 200-Tage-Linie, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Continental-Aktie: