Die Continental AG entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingbare Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Die Autozulieferer Continental und OSRAM müssten wegen der Corona- und Branchenkrise ihre Zusammenarbeit in der Lichttechnik beenden. Die 2018 gegründete und unter anderem auf LED-Scheinwerfer spezialisierte Gemeinschaftsfirma mit Hauptsitz in München solle aufgelöst werden, hätten beide Unternehmen am Mittwoch angekündigt. Die Trennung habe sich im Sommer schon abgezeichnet. Nun würden konkrete Gespräche zur Auflösung der Gemeinschaftsfirma geführt, habe Conti erklärt. Sie sollten bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Continental und OSRAM seien bisher je zur Hälfte beteiligt.Die eingebrachten Bereiche mit 1.500 Mitarbeitern an 14 Standorten sollten in die Unternehmen zurückkehren. Wo genau die Jobs in beiden Mutterkonzernen angesiedelt würden, lasse sich derzeit noch nicht sagen, habe eine Conti-Sprecherin erklärt: "Wir steigen jetzt in die Verhandlungen ein." Insgesamt fahre das DAX-Unternehmen aus Hannover vor dem Hintergrund des Nachfrageeinbruchs in der Pandemie sowie der Umstellung auf neue Antriebstechnologien und Software einen harten Sparkurs. Zur Lichttechnik in dem Joint Venture habe es erklärt, mit den Kunden vereinbarte Projekte würden weiterlaufen.Mit dem Schritt hätten Continental und OSRAM auf die schwierige Marktsituation reagiert, die durch die schwache weltweite Autoproduktion und Viruskrise entstanden sei, so die Begründung. Die einstigen Erwartungen an die Zusammenarbeit hätten sich so nicht mehr aufrechthalten lassen. Bereits Anfang Juli habe Conti mitgeteilt, dass beide Unternehmen über die Zukunft der gemeinsamen Aktivitäten reden würden. Auch über einen Verkauf sei spekuliert worden. OSRAM gehöre inzwischen mehrheitlich dem österreichischen Sensorspezialisten AMS.Anleger bleiben hier weiter an der Seitenlinie, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.09.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link