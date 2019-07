Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 245.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten. (23.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental bekomme die kriselnde Autoindustrie voll zu spüren. Beim Umsatz und Ergebnis müsse das Unternehmen nun seine Ziele zusammenstreichen, wie der DAX-Konzern am Montagabend in Hannover mitgeteilt habe. Weil die weltweite Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen in diesem Jahr wohl um 5 Prozent sinken dürfte statt stabil zu bleiben, werde der Umsatz wohl nur noch 44 bis 45 Milliarden Euro erreichen. Bislang seien 45 bis 47 Milliarden Euro angepeilt worden.Bei der um Sondereffekte bereinigten Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern rechne das Conti-Management um Vorstandschef Elmar Degenhart nur noch mit einem Wert zwischen 7 und 7,5 Prozent. Conti sei schon vorsichtig ins Jahr gegangen mit der ursprünglichen Zielsetzung von 8 bis 9 Prozent.Auch bei der für Investoren wichtigen Entwicklung des Bargeldzuflusses müsse Finanzchef Wolfgang Schäfer zurückstecken, statt 1,4 bis 1,6 Milliarden Euro Zufluss vor Zukäufen sowie der Abspaltung der Antriebssparte würden wohl nur 1,2 bis 1,4 Milliarden in der Kasse bleiben. Die Aktie notiere im frühen Handel bei Lang & Schwarz mehr als vier Prozent tiefer als der Xetra-Schlusskurs vom Montag."Für das zweite Halbjahr sind wir nun weniger optimistisch als zuvor. Grund dafür ist der fortlaufende Abwärtstrend der Automobilproduktion in Europa, Nordamerika und insbesondere in China. Auch die weiter ungelösten Handelskonflikte tragen zu wirtschaftlicher Unsicherheit bei", habe Schäfer gesagt.Analysten hätten mit weiteren schwachen Zahlen aus der Autobranche und auch mit weiteren Gewinnwarnungen gerechnet. Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe derweil die Einstufung für Continental nach der Gewinnwarnung auf "buy" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Überraschend sei dies nicht, aber das Ausmaß sei größer als erwartet, so Analystin Gungun Verma."Der Aktionär" sehe mittlerweile weitgehend alles Negative in der Aktie eingepreist. Nun sollte die Aktie von Continental an einer Bodenbildung arbeiten. Eine Unterstützung stelle das vor Kurzem markierte Mehrjahrestief bei 112,46 Euro dar.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät die Continental-Aktie auf die Watchlist zu packen. Wer noch investiert sei, bleibe mit einem Stopp leicht unterhalb des Tiefs an Bord. (Analyse vom 23.07.2019)