Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

139,10 EUR -0,75% (15.10.2018, 12:27)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

138,85 EUR -1,87% (15.10.2018, 12:41)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (15.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jonas Lerch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Das Wertpapier sei eine der Negativ-Überraschungen in diesem Jahr. Das Minus des Titels seit Jahresbeginn betrage 38%. Gründe für die Kurs-Talfahrt gebe es viele. Conti-Chef Elmar Degenhart habe bei den Anlegern durch die beiden Gewinnwarnungen in Folge letztlich Vertrauen verspielt. Die neuen Pläne zur Umstrukturierung des Konzerns hätten neben den Problemen im operativen Geschäft den Kurs-Rücksetzer verschärft.Jetzt würden Meldungen die Runde machen, dass Degenhart sogar über Standortschließungen nachdenke. Der CEO lasse den ernsten Worten in seinem Brandbrief an die Manager vom September offenbar Taten folgen - die Unsicherheit wachse.Das Zwei-Jahres-Tief vom November 2016 bei 160,10 Euro habe die Aktie im Zuge der zweiten Gewinnwarnung im August 2018 durchbrochen - sie sei zuletzt sogar bis auf 134,65 Euro abgerutscht. Das könnte verheerende Folgen haben, denn der Titel habe damit eine wichtige Unterstützung vom Oktober 2014 bei rund 139,00 Euro durchbrochen. Sollten die Bullen diese Marke nicht schnellstens zurückerobern, drohe weiteres Abwärtspotenzial bis 114,00 Euro. Obwohl das Wertpapier anhand ihrer relativen Stärke stark überverkauft sei, bleibe die Gegenbewegung bislang aus. Auch heute gehe es wieder abwärts.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Continental-Aktie: