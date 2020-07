Börsenplätze Continental-Aktie:



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (21.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Der Hannoveraner Konzern habe in der Corona-Krise deutlich Federn lassen müssen und einen Verlust eingefahren. Im zweiten Quartal sei der Umsatz auf 6,62 Mrd. Euro abgesackt, wie der DAX-Konzern am Montagabend nach Börsenschluss auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt habe. Bereinigt um Zu- und Verkäufe sowie Wechselkurseffekte habe der Rückgang 39,8% betragen. Vor Zinsen und Steuern sowie um Sondereffekte bereinigt habe der Verlust bei 9,6% vom Umsatz gelegen. Damit dürfte Continental hier rechnerisch einen operativen Verlust im oberen dreistelligen Millionenbereich eingefahren haben. Ein Jahr zuvor habe der Konzern noch 868 Mio. Euro operativen Gewinn gemacht.Continental habe wegen der Beschränkungen in der Corona-Krise bereits rote Zahlen im zweiten Quartal angekündigt. Autobauer hätten ihre Fabriken rund um die Welt wochenlang gestoppt, weil auch die Autohändler im Lockdown hätten schließen müssen. Die Abrufe bei den Zulieferern seien ebenfalls auf Eis gelegt worden. Bei Continental habe sich das in allen Sparten deutlich bemerkba gemacht. Am stärksten seien die Umsatzeinbrüche im Geschäft mit u.a. Elektronik, Sensorik und Bremssystemen, aber auch in der Antriebssparte gewesen. Das Geschäft mit Reifen und Kunststofftechnik sei etwas glimpflicher davon gekommen, habe jedoch ebenfalls einen starken Dämpfer mit minus einem Drittel verzeichnet.Die Geschäftsentwicklung habe sich im zweiten Quartal zwar gebessert, habe es geheißen. Doch auf einen Ausblick verzichte das Management wegen der Unsicherheiten nach wie vor. Es bleibe schwierig, das Ausmaß der nachteiligen Auswirkungen der Pandemie auf Produktion, Lieferkette und Nachfrage abzuschätzen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link