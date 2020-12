Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

118,70 EUR +4,86% (16.12.2020, 12:33)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

118,80 EUR +4,12% (16.12.2020, 12:42)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (16.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers und Reifenherstellers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Der neue Konzernchef Nikolai Setzer verordne dem Hannoveraner Konzern ehrgeizige Ziele. Inmitten der Neuausrichtung hin zur Mobilität der Zukunft solle Continental mittelfristig nicht nur jährlich um durchschnittlich rund 5 bis 8% organisch wachsen und damit seine Märkte überflügeln. Die Rentabilität solle sich indessen auch in etwa verdreifachen, wie das Unternehmen am Mittwoch zu seinen Kapitalmarkt-Tagen mitgeteilt habe.Setzer wolle Continental zu einem der Gewinner der Transformation der Mobilitätsindustrie machen. Seine Strategie umfasse auch mögliche Zu- und Verkäufe sowie Partnerschaften. Auf "überproportionales Wachstum" setze Continental bei Punkten wie z.B. vernetztem, assistiertem und autonomem Fahren und Software.Die Stimmung in der Automobilindustrie habe sich zuletzt deutlich aufgehellt. Die guten Nachrichten von Continental würden ins Bild passen. Die Continental-Aktie sei spekulativ kaufenswert! Nehme das Papier den Widerstandsbereich zwischen 118 Euro und 120 Euro, sei der Weg bis 150 Euro frei, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.12.2020)Börsenplätze Continental-Aktie: