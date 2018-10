Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (26.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Eine Gewinn- und Umsatzwarnung habe den Aktien des französischen Autozulieferers Valeo heftig zugesetzt und die gesamte Branche mit nach unten gezogen. Auch die Kurserholung der Continental-Aktie erhalte einen Dämpfer.Die Hoffnung auf eine Fortsetzung der technischen Gegenbewegung in Richtung 160 Euro sollten Anleger allerdings noch nicht komplett begraben. Würden weitere Hiobsbotschaften in der Branche - und bei Continental selbst - ausbleiben, dürfte sich der Aktienkurs des Hannoveraner Konzerns nach dem überproportionalen Rücksetzer der letzten Wochen wieder erholen. Mit einem ersten Fuß in der Tür könnten risikobewusste Anleger auf dieses Szenario spekulieren, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.10.2018)