Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

125,14 EUR +1,25% (23.10.2019, 11:06)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

124,74 EUR +1,91% (23.10.2019, 11:19)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 245.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten. (23.10.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF).Die Börse habe die Ad-hoc-Meldung bzgl. der Wertminderungen und Rückstellungen positiv aufgenommen und mit einem Kursgewinn von gut 4% reagiert, obwohl der Hannoveraner Konzern den Ausblick bereits am 22. Juli gesenkt habe, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Hätte Continental durch einen Börsengang von Powertrain Geld in die Kasse bekommen, würden den Continental-Aktionären beim Spin-Off zusätzliche Aktien ins Depot gebucht, ohne dass dem Konzern Geld zufließe. Treibende Kraft hierbei könnte der Großaktionär - die Familie Schaeffler - gewesen sein, der auch ein Interesse an einer hohen Dividendenzahlung haben dürfte. Infolge zunehmender Handelskonflikte und angesichts der hohen Investitionen in die Zukunftsthemen Elektromobilität und Autonomes Fahren würden die Zeiten im Automobilsektor unruhig bleiben.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bleibt in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Halteempfehlung für die Continental-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 130 Euro. (Analyse vom 23.10.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Continental AG: Keine vorhanden.Börsenplätze Continental-Aktie: