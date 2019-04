Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

147,10 EUR -1,70% (30.04.2019, 17:04)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 245.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten. (30.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Trotz eines insgesamt soliden Starts in das Geschäftsjahr 2019 lasse die Kursrally bei der Continental-Aktie weiterhin auf sich warten. Auch am Dienstag habe es das Papier des Hannoveraner Konzerns nicht über die wichtige Kurshürde bei 150 Euro geschafft. Tags zuvor sei die Aktie Ex-Dividende gehandelt worden und habe deshalb rund 3% auf 149,52 Euro verloren.Sollte der Continental-Aktie ein nachhaltiger Sprung über die 150-Euro-Marke gelingen, dürfte dies zu einem weiteren Aufwärtstrend des Titels führen. Die nächsten wichtigen Wiederstände lägen bei 156,72 und 159,10 Euro. Sollte die Continental-Aktie diese Hürden überwinden können, sei der Weg nach oben frei. "Der Aktionär" bleibe weiterhin bullish für Continental. Ein Stopp bei 117 Euro sichere die Position ab, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.04.2019)Börsenplätze Continental-Aktie:Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:147,48 EUR -1,11% (30.04.2019, 16:50)