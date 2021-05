Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

109,70 EUR -2,30% (13.05.2021, 11:03)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

108,98 EUR -3,85% (13.05.2021, 10:49)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (13.05.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Wie viele andere Aktien hat auch das Papier des Autozulieferers Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) den Corona-Crash längst wieder aufgeholt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Doch seitdem tue sich die Aktie schwer, neuen Schwung aufzunehmen. Auch die finalen Zahlen zum ersten Quartal hätten keine Impulse gebracht. Dabei habe das Unternehmen wieder deutlich mehr verdient. Unter dem Strich habe ein Gewinn von 448 Mio. Euro nach 292 Mio. Euro zum Jahresauftakt 2020 gestanden. Der Umsatz habe um 3,5 Prozent auf rund 10,3 Mrd. Euro gesteigert werden können, vor Zinsen und Steuern seien 834 Mio. Euro als bereinigtes Ergebnis übrig geblieben (Vorjahr: 433 Mio. Euro). Wie Conti berichtet habe, hätten die Märkte für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge besonders in China stark zugelegt.Dass dennoch keine rechte Kauflaune aufkommen wolle, hänge wohl mit dem Ausblick zusammen. Zwar gehe Continental von einer Erholung seiner Geschäfte nach dem Corona-Jahr aus. Der Konzernumsatz solle auf 40,5 bis 42,5 (Vorjahr 37,7) Mrd. Euro steigen, die bereinigte operative Marge zwischen fünf und sechs (Vorjahr 3,5) Prozent liegen. Die Werte aus dem Vorkrisenjahr 2019 würde das Unternehmen mit den Zielsetzungen allerdings noch nicht wieder erreichen. Ein Grund dafür: Der Halbleiter-Mangel."Die kommenden Monate bleiben sehr herausfordernd. Denn die globale Wirtschaft kommt erst nach und nach auf Touren - dies nicht zuletzt wegen der Engpässe bei der Lieferung von Elektronik-Bauteilen", so Vorstandschef, Nikolai Setzer. Zudem seien die Preise für wichtige Rohstoffe des Autozulieferers gestiegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Continental-Aktie: