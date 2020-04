Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

60,72 EUR +1,74% (02.04.2020, 09:05)



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

60,50 EUR (01.04.2020)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (02.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) von 92,00 Euro auf 69,00 Euro.Continental sei dem Beispiel vieler Unternehmen zumindest teilweise gefolgt und habe den Ausblick für 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie zurückgezogen. Jedoch halte Conti an dem Dividendenvorschlag für 2019 (4,00 (Vj.: 4,75) Euro/Aktie) fest. Der Konzern sei schwach in das laufende Geschäftsjahr gestartet (Umsatz Q1 2020: 9,4 bis 9,8 (Vj.: 11,0) Mrd. Euro; bereinigte EBIT-Marge Q1 2020: rund 2% bis 3% (Vj.: 8,1%)), was angesichts der globalen Absatzentwicklung bei leichten Fahrzeugen in den ersten beiden Monaten 2020 (laut LMC-Daten: -15% y/y) nicht verwunderlich sei.Auch wenn Conti finanziell und bilanziell nach Meinung des Analysten besser als andere Automobilzulieferer dastehe, könne er das Festhalten am Dividendenvorschlag (Mittelabfluss von rund 800 Mio. Euro) nicht ganz nachvollziehen, da der Konzern selbst nicht wisse, wo er dieses Jahr "herauskomme" (keine neue Guidance). Auf Staatshilfe wolle Conti verzichten.Diermeier habe seine Erwartungen reduziert (u.a. EPS 2020e: 1,51 (alt: 5,62) Euro; EPS 2021e: 7,07 (alt: 7,44) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Continental-Aktie: