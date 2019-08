Börsenplätze Continental-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Simon Seeser vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter de Lupe.Die zwei größten Automobilzulieferer der Welt, Continental und Bosch, hätten nach eigenen Angaben einen zu hohen Bleigehalt in elektronischen Bauteilen benutzt. Davon könnten mehrere Millionen an Fahrzeugen betroffen sein. Neben einer Rückholaktion drohe bei Continental noch ein deutlicher Rücksetzer der Aktie. Anleger sollten sich entsprechend positionieren.Continental habe den Behörden bereits Anfang Juni gemeldet, dass es zu geringfügigen Überschreitungen der EU-Grenzwerte bei den Bleimengen gekommen sei. Das Unternehmen versichere jedoch, dass das Fahrverhalten, die Emissionen und die Sicherheit durch betroffene Komponenten nicht beeinträchtigt würden.Auch wenn die betroffenen Elektroteile von einem chinesischen Zulieferer stammen würden, übernehme der Automobilzulieferer die volle Verantwortung und erwäge auch keine rechtlichen Schritte gegen diesen einzuleiten. Ob es bei betroffenen Autos zu einer Rückholaktion komme, sei derzeit noch unklar.Automobilzulieferer stünden seit längerer Zeit unter Druck, auch bei LEONI gebe es heute keine guten Nachrichten.Simon Seeser vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfiehlt, bei der Continental-Aktie erst einmal abzuwarten, beziehungsweise beim Unterschreiten der Unterstützungszone short zu gehen. (Analyse vom 12.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link