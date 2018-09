Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (20.09.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Matthias J. Kapfer vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Zur Abwechslung würden aus dem Hause Continental heute keine schlechten Nachrichten kommen. Nach zwei Gewinnwarnungen, einem Brandbrief des Chefs sowie der rapide Kursverfall der Continental-Aktie verkünde das Unternehmen endlich gute Neuigkeiten.Der Automobilzulieferer schließe sich mit Bremssystem-Anbieter (und baldigen Börsenfrischling) Knorr-Bremse zusammen, um die Entwicklung des automatisierten Fahrens von Nutzfahrzeugen voranzubringen. Auf der derzeit laufenden Messe IAA in Frankfurt habe Continental verkündet, den Schwerpunkt auf das so genannten Platooning (Kolonnenfahren) zu setzen. Ab Anfang 2019 solle dies bereits für ausgewählte Kunden zur Verfügung stehen.Es bleibe trotz vieler Bemühungen des Unternehmens abzuwarten, wie Continental die kurzfristigen Herausforderungen meistern werde. Die Ereignisse in den vergangenen Monaten hätten den Kurs des DAX-Titels auf das Niveau von 2014 fallen lassen. Eine technische Unterstützung liege auf dem damaligen Jahrestief bei 136,85 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Continental-Aktie: