Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 240.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten. (06.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Continental stocke seine Investitionen in das Geschäft mit Assistenzsystemen auf und wolle dazu eine weitere Fabrik in den USA bauen. In New Braunfels (Texas) sollten bis zur Mitte dieses Jahres die Arbeiten an einem Werk starten, das Radarsensoren fertige. Der Beginn der Produktion sei für 2021 angepeilt, wie der Autozulieferer am Donnerstag bekannt gegeben habe.Der DAX-Konzern aus Hannover wolle über drei Jahre insgesamt etwa 100 Millionen Euro in den neuen Standort zwischen Austin und San Antonio stecken. 130 zusätzliche Arbeitsplätze sollten entstehen. Continental stelle schon im nahe gelegenen Seguin Radarsensoren her.Radarsensoren würden etwa bei Notbremsassistenten, Abstandswarnern oder Tempomaten zum Einsatz kommen. Assistenzsysteme sollten die Sicherheit rund ums Auto erhöhen - viele Anwendungen würden auch die Vorstufe zum automatisierten oder autonomen Fahren bilden. Conti erwarte für das vergangene Geschäftsjahr hier über zwei Milliarden Euro Umsatz.Die Herausforderungen in der Autobranche sind immens, aus charttechnischer Sicht hat sich das Bild bei Continental zuletzt aber zumindest leicht aufgehellt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link