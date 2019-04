Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

150,10 EUR -1,87% (29.04.2019, 10:03)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 245.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten. (29.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Continental: Dividendenabschlag in Höhe von 4,75 EUR - ChartanalyseDie Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) bildete nach dem Tief aus dem Oktober 2018 eine inverse SKS aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Aus dieser sei die Aktie am 3. April 2019 nach oben ausgebrochen und sei anschließend auf ein Hoch bei 157,40 EUR geklettert. Seit diesem Hoch konsolidiere die Aktie. Die Nackenlinie der inversen SKS liege heute bei ca. 146,39 EUR. Heute komme es zum Dividendenabschlag in Höhe von 4,75 EUR. Dieser Abschlag werde die Aktie in die Nähe der Nackenlinie befördern.Der heutige Dividendenabschlag könnte Teil eines Pullbacks an die Nackenlinie einer größeren Bodenformation sein. Daher könnte die Continental-Aktie in Kürze wieder nach oben drehen und mittelfristig zumindest in Richtung 162,05 EUR ansteigen. Im Falle eines Ausbruchs über den dort liegenden Widerstand wären später sogar Kurse um 182,75 bis 187,45 EUR möglich. Sollte Continental allerdings stabil unter die Nackenlinie bei aktuell ca. 146,39 EUR abfallen, würde sich das Chartbild wieder verschlechtern. Abgaben in Richtung 138,25 und vielleicht sogar 118,30 EUR würden dann drohen. (Analyse vom 29.04.2019)Börsenplätze Continental-Aktie:Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:149,66 EUR -2,35% (29.04.2019, 09:48)