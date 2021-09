Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

98,53 EUR -13,13% (16.09.2021, 10:34)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

98,72 EUR -12,70% (16.09.2021, 10:19)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (16.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Continental-Aktie sei am Donnerstag mit einem dicken Minus gestartet. Anleger sollten sich davon allerdings nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die Antriebstechnik-Sparte von Continental starte am Donnerstag separat unter dem Namen Vitesco an der Börse. Die Conti-Aktionäre bekämen neue Vitesco-Aktien im Verhältnis 5:1 zugeteilt. Sprich: Für fünf Continental-Aktien werde je ein Vitesco-Papier in die Depots gebucht.Kurz nach 9.00 Uhr werde in Frankfurt der erste Preis für die Papiere von Vitesco in einer Eröffnungsauktion ermittelt werden. Händlern zufolge könnte es daher mit dem ersten Preis etwas dauern. Die Continental-Aktien seien angesichts der Abspaltung auf der Handelsplattform Tradegate zuerst bei 100 Euro gehandelt worden. Rein optisch bedeute dies wegen des Abschlags für die ausgegebenen Vitesco-Aktien ein Minus von 10,5 Prozent. Am Vortag hätten Continental den Xetra-Handel zu 113,08 Euro beendet.Schritt für Schritt wolle sich Vitesco aus dem Segment der Verbrennungstechnologien zurückziehen und den Strategiewechsel hin zur Elektromobilität vollziehen. Vitesco-Chef Wolf wolle bis 2024 die Gewinnschwelle erreichen. In die Karten spiele Vitesco der aktuelle Hype rund um die Elektromobilität, der durch den Klimawandel und staatliche Subventionen gepusht werde.Die Abspaltung von Vitesco sei Teil des 2018 beschlossenen Umbauplans von Continental. Sprich: Die Dieselaltlasten würden zu Vitesco übergehen. Insgesamt habe der Spin-off rund 350 Millionen Euro gekostet. Bei Vitesco werde der Fokus auf E-Mobility entscheidend sein.Die Continental-Aktie ist aktuell eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link