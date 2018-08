Börsenplätze Continental-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

157,70 EUR +1,45% (27.08.2018, 09:44)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

157,85 EUR +1,48% (27.08.2018, 09:59)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 243.300 Mitarbeiter. (27.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Vor einigen Wochen sah die Welt bei Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) noch ganz anders aus und man blickte optimistisch in die Zukunft, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Deutschlands zweitgrößter Automobilzulieferer habe seinen umfassenden Konzernumbau verkündet. In einem Interview mit dem "Handelsblatt" habe Vorstandschef Elmar Degenhart mitgeteilt: "Wir sorgen mit der neuen Holdingstruktur dafür, dass die Entscheidungen eine, besser sogar zwei Stufen aus der Zentrale herausdelegiert werden. Wir wollen damit mehr unternehmerische Freiheiten schaffen."Am Mittwoch sei dann allerdings das böse Erwachen gefolgt. Der Autozulieferer habe zum zweiten Mal in diesem Jahr eine Gewinnwarnung ausgeben müssen. Der Konzernumsatz sei für das laufende Geschäftsjahr auf rund 46 Milliarden Euro korrigiert worden und solle nicht mehr wie zuvor angekündigt bei 47 Milliarden Euro liegen. Auch die bereinigte operative Marge sei nach unten angepasst worden und solle nun nur noch bei über neun Prozent und nicht wie bisher bei zehn Prozent liegen.Die negative Anpassung schreibe Continental einem Bündel von Gründen zu. Insbesondere liege das Erstausrüstungsgeschäft in Europa und China im Automobilgeschäft und in der Sparte Conti-Tech unter den Erwartungen. Höhere Kosten im Antriebsbereich aufgrund von Umstellungen auf Produkte und Systeme für Hybrid- und Elektroautos hätten dabei ebenso eine Rolle gespielt. In einer Telefonkonferenz habe sich Finanzvorstand Wolfgang Schäfer bei den Investoren mit den Worten entschuldigt: "Es tut uns leid, dass wir unsere Jahresziele zurücknehmen müssen."Anleger hätten stark auf die erneute Senkung der Jahresziele reagiert und die Flucht aus den Papieren ergriffen. Binnen weniger Minuten sei die Aktie am Tag der Gewinnwarnung um etwas über 11 Prozent gefallen. Mehrfach sei der Handel bei hohen Umsätzen ausgesetzt worden. Die Aktie erreichte im Tagesverlauf den tiefsten Stand seit 21 Monaten und war mit Abstand größter Verlierer im DAX, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 24.08.2018).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link