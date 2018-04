Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (19.04.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktie: Unterstützung hält - AktienanalyseDie Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) hat in dieser Woche einiges abbekommen. Der Grund: eine Gewinnwarnung, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wegen negativen Währungseffekten und Abschreibungen rechne der Autozulieferer für 2018 nun nur noch mit einer bereinigten operative Umsatzrendite (EBIT-Marge) von mehr als zehn Prozent. Zuvor habe der DAX-Konzern rund 10,5 Prozent angepeilt. Besonders die Reifensparte sei betroffen. Hier liege das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) bereits im ersten Quartal um 100 Mio. Euro unter dem Wert des Vorjahres - und zum jetzigen Zeitpunkt sei nicht davon auszugehen, dass sich diese Effekte auf Jahressicht ausgleichen lassen würden.Die Reaktion der Börse auf die Ad hoc-Mitteilung habe nicht lange auf sich warten lassen. Schließlich habe der Vorstand noch vor einem Monat seine Jahresziele bekräftigt - trotz Gegenwind durch den starken Euro und Preissteigerungen bei Synthese- und Naturkautschuk. Zeitweise sei die Continental-Aktie um mehr als fünf Prozent in die Tiefe gerauscht, auf das niedrigste Niveau seit Ende März. Aus technischer Sicht wichtig: Die Unterstützung bei 215 Euro habe dem Verkaufsdruck Stand gehalten. Erst ein Abgleiten unter diese Marke würde weiteres Abwärtspotenzial bis in den Bereich von 190 bis 200 Euro eröffnen.Nicht zu vergessen seien überdies die Spekulationen über die Aufspaltung des DAX-Konzerns. Nähere Informationen dazu könnte es bereits Ende des Monats auf der Hauptversammlung geben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 15/2018)