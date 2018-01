Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2016 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen Umsatz von 40,5 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 230.000 Mitarbeiter in 56 Ländern. (10.01.2018/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach vorläufigen Eckdaten für das Geschäftsjahr 2017 das Kursziel für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) von 210 auf 240 Euro.Gestern sei Gerüchte bekannt geworden, dass die Konzernführung über einen Umbau oder gar eine Aufspaltung des Hannoveraner Konzerns nachdenke, was von Unternehmensseite auch bestätigt, aber verständlicherweise nicht konkretisiert worden sei, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Kurs der Continental-Aktie sei in der Folge auf ein Rekordhoch von über 257 Euro geklettert, habe jedoch anschließend wieder einige Prozentpunkte verloren und bei 251,10 Euro geschlossen.Von einer Aufspaltung oder einer möglichen Holding-Struktur könnte auch der Conti-Großaktionär Schaeffler profitieren. Eine neue Struktur dürfte zum einen eine Reaktion auf die abnehmende Bedeutung des Verbrennungsmotors und die zunehmende Bedeutung des Elektromotors sein. Zum anderen könnte der Wert der Teile größer sein als der Wert der bisherigen Continental AG. Der Kurs der Continental-Aktie habe in den letzten Monaten schon deutlich zugelegt.