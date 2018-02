Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2016 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen Umsatz von 40,5 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 230.000 Mitarbeiter in 56 Ländern. (02.02.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktie: Gewinnmitnahmen könnten zu Ende gehen - ChartanalyseContinental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) startete stark in das Jahr 2018 und brach am 5. Januar 2018 über das Allzeithoch aus dem März 2015 bei 234,25 EUR nach oben aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend habe der Wert auf das aktuelle Allzeithoch bei 257,40 EUR angezogen. Dort hätten allerdings Gewinnmitnahmen eingesetzt. Diese würden bisher im Rahmen einer bullischen Flagge ablaufen. Dabei nähere sich der Automobilzulieferer dem alten Allzeithoch wieder an. Die Gewinnmitnahmen seien also bisher als Pullback an die letzte Ausbruchsmarke zu werten.Im Bereich um 234,25 EUR könnten die Gewinnmitnahmen der letzten Wochen also wieder zu Ende gehen. Anschließend wäre im ersten Schritt ein Anstieg an das Hoch bei 257,40 EUR möglich. Später könnte Continental sogar in Richtung 300,00 EUR klettern. Falle der Wert allerdings deutlich unter 234,25 EUR zurück, dann müsste zunächst mit weiteren Abgaben bis 224,15 EUR gerechnet werden. Später könnte es sogar Kursen um 209,95 EUR kommen. (Analyse vom 02.02.2018)Börsenplätze Continental-Aktie:Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:238,80 EUR -1,20% (01.02.2018, 17:35)