Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

221,375 EUR -0,31% (07.12.2017, 14:39)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2016 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen Umsatz von 40,5 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 230.000 Mitarbeiter in 56 Ländern. (07.12.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktie im Aufwärtstrend - ChartanalyseDer aktuelle und seit Anfang September bestehende Aufwärtstrend, den die Aktie von Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) derzeit beschreitet, lässt sich zwischen 215 und 236 Euro beschreiben, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nachdem die Notierungen noch zuletzt mit einer Unterstützung bei 210,50 Euro zur Seite tendiert hätten, seien sie Anfang Dezember aus dieser Seitwärtsbewegung um 218 Euro nach oben ausgebrochen und in der Folge bis auf 225,30 Euro angestiegen, wodurch sie ein neues Jahreshoch erreicht hätten. Nach neuen Hochs hätten die Notierungen kurz nach unten tendiert, würden aber dadurch auch das Ausbruchsniveau um 218 Euro bestätigen, das nun als die erste wichtige Unterstützung und somit zum Platzieren eines risikobegrenzenden Stoppkurses gelten könnte.Der Bereich um 225 Euro stehe einem weiteren Anstieg im Trendkanal zwar derzeit noch als eine Hürde im Weg, sollte sich allerdings nicht als ein zu großes Hindernis beweisen, zumal sich darüber noch das Allzeithoch bei 234,25 Euro von März 2015 befinde. Mit einem Anstieg darüber hinaus könnten sich für die Aktie von Continental auf weitere Sicht noch höhere Ziele bis 270 Euro ergeben, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 07.12.2017)Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:221,05 EUR -0,23% (07.12.2017, 14:28)