Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 129,00 Sector Perform RBC Capital Markets Tom Narayan 14.07.2021 126,00 Neutral Goldman Sachs George Galliers 13.07.2021 155,00 Buy Jefferies Sascha Gommel 07.07.2021 135,00 Equal Weight Barclays Erwann Dagorne 01.07.2021 162,00 Buy UBS David Lesne 29.06.2021 130,00 Hold Kepler Cheuvreux Thomas Besson 28.06.2021 150,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 23.06.2021 115,00 Hold Deutsche Bank Tim Rokossa 02.06.2021 150,00 Kaufen DZ BANK Michael Punzet 01.06.2021

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (04.08.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 162,00 oder 115,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG wird am 5. August 2021 die endgültigen Zahlen für das zweite Quartal 2021 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Continental-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der UBS, David Lesne, in einer Branchenstudie vom 29.06.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "buy"-Rating bestätigt. Das Kursziel wurde bei 162,00 Euro belassen. Bei Reifenherstellern stünde alle Zeichen kurzfristig auf Grün, so der Analyst. Auch die Vitesco-Abspaltung spreche für den Wert.Die niedrigste Kursprognose für die Continental-Aktie kommt von der Deutschen Bank. Analyst Tim Rokossa hat den Titel in einer Analyse vom 02.06.2021 mit "hold" und einem Kursziel von 115,00 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. In den kommenden Monaten dürfte der belastende Einfluss aus dem Halbleitersegment auf die Ergebnisse des Autozulieferers bestimmend bleiben, so der Analyst. Entscheidend sei aber die geplante Abspaltung von Vitesco. Das einstige Problemkind des Konzerns sei nun eine Ertragsperle.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Continental-Aktie?