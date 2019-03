Gelinge der charttechnische Ausbruch, werde Constellation wieder spannend. Die Aktie gehört auf die Watchlist, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.03.2019)



Kurzprofil Constellation Brands Inc.:



Constellation Brands Inc. (ISIN: US21036P1084, WKN: 871918, Ticker-Symbol: CB1A, NYSE-Symbol: STZ) ist ein US-amerikanisches Produktions- und Vertriebsunternehmen für alkoholische Getränke. Schwerpunkt der Konzernaktivitäten ist die Herstellung und Vermarktung von Wein. Hier bietet die Gesellschaft ein breites Portfolio unterschiedlicher Weinsorten. Ergänzt wird die Produktpalette durch hochprozentige Alkoholika, Biersorten oder andere ausgewählte alkoholische Produkte. Constellation Brands operiert in den USA sowie in Kanada, Neuseeland und Italien.



Als einer der führenden Bierimporteure der USA vertreibt Constellation Brands in Zusammenarbeit mit Crown Imports unterschiedliche ausländische Biermarken auf dem US-Markt. Zu den Kunden gehören sowohl Privat- als auch größere und kleinere Geschäftskunden wie Restaurants oder Handelsketten. In Zusammenarbeit mit zahlreichen Tochterunternehmen ist der Konzern bestrebt eine möglichst breite und qualitativ hochwertige Produktpalette anbieten zu können. Die einzelnen Gesellschaften sind dabei oftmals auf die Produktion eigener Wein- oder Whiskeysorten und anderer alkoholischer Getränke spezialisiert. (28.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Constellation Brands-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Constellation Brands (ISIN: US21036P1084, WKN: 871918, Ticker-Symbol: CB1A, NYSE-Symbol: STZ) unter die Lupe.Charlie Sheen habe es schon 2003 in "Two and a Half Men" getrunken, heute seien Millionen von Amerikanern von Corona begeistert. Trotzdem sei Constellation Brands an der Börse tief gefallen. Doch mittlerweile habe die Aktie des Bier-, Schnaps- und Weinherstellers einen Boden gebildet. Bald könnte es spannend werden.Der Kauf der Corona-Lizenz für die USA im Jahr 2013 sei für Constellation Brands und seine Aktionäre Gold wert gewesen. Bis letzten Herbst sei es mit der Aktie nahezu ungebremst aufwärts gegangen. Doch dann sei das Unternehmen neue Wege gegangen: Im August habe sich Constellation Brands für den stolzen Preis von vier Milliarden Dollar an Canopy Growth beteiligt. Danach sei es abwärts für Constellation Brands gegangen.Doch nun habe sich die Lage merklich gebessert. Die Aktie habe im Bereich zwischen 163 und 177 Dollar einen Boden ausgebildet. Gelinge das Break über den Widerstand bei 177 Dollar, wäre dies ein starkes Kaufsignal. Und möglicherweise der Beginn einer großen Aufholjagd.Was der Markt derzeit ausklammere: Corona habe noch viel Potenzial. Jeder dritte Amerikaner sage: "Corona ist mein Lieblingsbier." Modelo, die zweite mexikanische Biermarke aus dem Hause Constellation Brands, würden 13 Prozent der Amerikaner am liebsten mögen.Beiden Marken sollte in den kommenden Jahren der demografische Wandel stark in die Karten spielen. Der Anteil der Hispanics an der US-Bevölkerung wachse rapide, 2060 solle jeder dritte Einwohner der USA Hispanic sein. 1980 habe der Anteil bei gerade einmal sechs Prozent gelegen.Im Peergroup-Vergleich (das 2019er und 2020er KGV liege bei 18) schneide Constellation Brands auf den ersten Blick nicht berauschend ab. Die Gewinnentwicklung werde derzeit vom Canopy-Deal belastet. Ab 2020 stünden die Zeichen aber wieder klar auf Wachstum. Dann sinke das KGV auf 16. Während der globale Biermarkt stagniere, wachse Constellation Brands beim Umsatz mit 6,2%. Anheuser-Busch InBev komme auf ein Wachstum von lediglich 4%.Deutlich höher seien die Wachstumsraten freilich im Cannabis-Markt. "Der Aktionär" lege sich fest: Canopy könne in der Branche langfristig eine bedeutende Rolle spielen. Der Eintritt in den wichtigen US-Markt sei Canopy bereits gelungen. Für die Verarbeitung und Produktion von Hanf habe das Unternehmen eine wichtige Lizenz im Bundesstaat New York erhalten. Die Kanadier würden dort Produktionskapazitäten schaffen wollen. Geplant seien Investitionen von 100 bis 150 Millionen Dollar.Würden die Prognosen eintreffen, werde Cannabis in den kommenden Jahren so schnell zulegen wie kaum eine Branche zuvor.