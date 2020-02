Tradegate-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:

64,70 EUR -0,69% (13.02.2020, 11:43)



ISIN CompuGroup-Aktie:

DE0005437305



WKN CompuGroup-Aktie:

543730



Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:

COP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:

CMPVF



Kurzprofil CompuGroup Medical AG:



Die CompuGroup Medical AG (ISIN: DE0005437305, WKN: 543730, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 500 Mio. Euro. Seine Softwareprodukte zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, seine Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und seine webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.



Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis von etwa 400.000 Ärzten, Zahnärzten, Krankenhäusern, Apothekern und Netzen sowie sonstigen Leistungserbringern. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in über 40 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 4.200 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (13.02.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CompuGroup: Zahlen sorgen für Erleichterung - AktienanalyseEin schwieriges Jahr 2019 hat CompuGroup Medical (ISIN: DE0005437305, WKN: 543730, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) hinter sich, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nach einem ordentlichen Jahresstart habe der auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Softwarekonzern im zweiten Quartal einen Umsatzrückgang und einen Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Fast zwangsläufig sei eine Gewinnwarnung gefolgt: Wegen den Kosten für eine geplatzte Übernahme habe CompuGroup für das Gesamtjahr 2019 nur noch mit einem operativen Ergebnis (EBITDA) von 175 Mio. bis 190 Mio. Euro gerechnet. Vorher hätten 190 Mio. bis 205 Mio. Euro auf der Agenda gestanden. Beim Umsatz habe das Unternehmen weiterhin zwischen 720 Mio. und 750 Mio. Euro angepeilt.Die Vorlage der vorläufigen Zahlen habe für Erleichterung gesorgt: Mit 746 Mio. Euro sei der Umsatz im oberen Bereich der Guidance und das EBITDA mit 178 Mio. Euro innerhalb der Prognose gelandet. 2020 solle der Wachstumskurs anhalten: Der Umsatz werde bei 765 Mio. bis 815 Mio. Euro erwartet - ein Plus zwischen 2,5 und 9,2 Prozent. Das bereinigte EBITDA werde zwischen 195 Mio. Euro und 215 Mio. Euro prognostiziert - ein Zuwachs zwischen 9,6 und 20,8 Prozent. Dabei werde es aber nicht bleiben. Denn CompuGroup wolle für 225 Mio. Euro einen Teil des IT-Healthcare-Portfolios von Cerner in Deutschland und Spanien übernehmen, der für einen Umsatz von circa 74 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis von 13 Mio. Euro stehe.Die Aussicht auf eine höhere Prognose habe die CompuGroup-Aktie nach oben schnellen lassen. Die Digitalisierung im Gesundheitswesen ist nicht mehr aufzuhalten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 06/2020)Börsenplätze CompuGroup-Aktie:XETRA-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:65,10 EUR -0,38% (13.02.2020, 11:27)